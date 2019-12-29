Gündem CHP önünde evlat nöbeti başlatırız
POLİTİKA

CHP önünde evlat nöbeti başlatırız

HDP önündeki eylemde 117 gün bitti. Oğlu Özkan’ı bekleyen Süleyman Aydın, CHP ve HDP’nin aynı zihniyette olduğunu söyledi: Gerekirse CHP önünde de eylem yapar, kapılarında çadır kurarız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Aydın
Süleyman Aydın

Çocukları HDP tarafından kandırılıp PKK’ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 117 gün geride kaldı. Üç ailenin evlatlarına kavuşmasıyla, oturma eylemindeki diğer anne-babaların da çocuklarına kavuşma umudu arttı. HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylemini sürdüren aileler çocuklarına seslendi. Oğlu Vahit’i bekleyen Bedirhan Çur, “Oğlum seni bekliyoruz. Arkadaşlarını da al gel. Arkadaşlarına da söyle, hep beraber gelin. Bak 3 kişi gelip teslim oldu. Sen de çabuk gel, durma” dedi. Oğlu Okan’a seslenen Vecihe Gökkuş ise “Oğlum seni korkutup kandırıyorlar, biliyorum. Allah’ın hatırına evine dön. Devlete teslim ol” diye çağrıda bulundu.

DOĞRU ADRESTEYİZ

Oğlu Özkan Aydın için eylem yapan Süleyman Aydın da “Üç aile çocuklarına kavuştu. Demek ki doğru adresteyiz. Çocuklarımız inşallah bizi görüyor. İnşallah onlar da gelip devlete teslim olur. Umudumuz gittikçe artıyor. Hepimiz kararlıyız, buradan bir yere gitmiyoruz” diye konuştu. CHP’nin de evlatları için HDP önünde oturan ailelere destek olması gerektiğini ifade eden Aydın, bütün Türkiye’nin HDP ve PKK’nın iç yüzünü görmesi gerektiğini anlattı. HDP önünde yaptıkları gibi gerekirse CHP önünde de eylem başlatacaklarını söyleyen Aydın, “CHP ve HDP aynı zihniyette. Çocuklarımızı HDP’den istediğimiz gibi CHP’den de isteyeceğiz. Gerekirse CHP’nin önünde de eylem yapacak, kapılarında çadır kuracağız” dedi.

Geldim anne
GÜNDEM
Geldim anne

İyi ki kaçmışım

  • Mekiye Kaya ve annesi
  • HDP’lilerin kandırıp 14 yaşında dağa kaçırdığı Mekiye Kaya, ailesiyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyor. Annesi Hüsniye Kaya’nın HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sayesinde 5 yıl aradan sonra sıcak yuvasına kavuşan Mekiye, ailesiyle hasret gideriyor. Çok mutlu olduğunu, annesini, babasını ve akrabalarını görmenin sevincini yaşadığını söyleyen genç kız, ayrı kaldığı sürede evini hiç aklından çıkarmadığını söyledi. Mekiye, “Ben ailemi televizyonda gördüm. İçim yandı, parçalandı. ‘Gideceğim’ dedim. Gece vakti kaçıp teslim oldum. Örgütün propagandası doğru değil. Türk askeri işkence yapmıyor. Tam tersine aileme kavuşuncaya kadar bana ağabeyim gibi baktılar. İyi ki kaçıp geldim. İnşallah tüm aileler çocuklarına kavuşur” dedi.

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