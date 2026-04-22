CHP sosyal medya düzenlemesine karşı çıktı: Herkes e-Devlet üzerinden fişlenecek

19:1922/04/2026, Çarşamba
CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, sosyal medya düzenlemesinin 'fişleme' olduğunu iddia etti.
CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan sosyal medya düzenlemesine tepki gösterdi. "15 yaş altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklamakla bu çocukların sosyal medyayı kullanmasını ve dijital mecralarda oyun oynamasını engelleyemezsiniz." diyen Öztürk, "Burada yapılmak istenen sosyal medyada hesabı olan herkesin e-Devlet üzerinde fişlenmesi." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CNN Türk ekranlarında katıldığı canlı yayında, TBMM'de görüşülen sanal medya yasası hakkında konuştu.

"Meclis'te Aile Bakanlığımızın 15 yaşını doldurmamış çocuklar için yaptığı bir düzenleme var."
diyen Gürlek,
"Sanal medya hesabı kullanmak isteyen kişi TC kimlik numarası ile girecek. e-Devlet üzerinden doğrulama kodu alınacak ve bununla sanal medyaya girilecek."
diye konuşmuştu.

Bakan Gürlek, anonim isimler ve kullanıcı resimleriyle hesap kurulabileceğini fakat T.C. Kimlik Numarası verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

22 Nisan, Çarşamba

CHP'li Öztürk sosyal medya düzenlemesine karşı çıktı

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan sosyal medya düzenlemesine tepki gösterdi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında,
"Burada aslında yapılmak istenen, çocuklarımızı korumaktan öte sosyal medyadaki görünürlüğün ve sosyal medyada hesabı olan herkesin e-Devlet üzerinde fişlenmesi."
sözlerini sarf etti.
Sosyal medyaya yönelik yapılması gereken düzenlemelere ilişkin Öztürk,
"Öncelikle çocuklarımızı eğitim sisteminin içinde dijital okuryazarlıkla birlikte eğitmeliyiz. Bu dijital platformların içine yüklenen içeriklerle ilgili platform sahiplerini sorumluluk altına almalıyız. 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklamakla bu çocukların sosyal medyayı kullanmasını ve dijital mecralarda oyun oynamasını engelleyemezsiniz."
ifadelerini kullandı.


