CHP sosyal medya düzenlemesine karşı çıktı: Herkes e-Devlet üzerinden fişlenecek

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan sosyal medya düzenlemesine tepki gösterdi. "15 yaş altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklamakla bu çocukların sosyal medyayı kullanmasını ve dijital mecralarda oyun oynamasını engelleyemezsiniz." diyen Öztürk, "Burada yapılmak istenen sosyal medyada hesabı olan herkesin e-Devlet üzerinde fişlenmesi." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CNN Türk ekranlarında katıldığı canlı yayında, TBMM'de görüşülen sanal medya yasası hakkında konuştu.
Bakan Gürlek, anonim isimler ve kullanıcı resimleriyle hesap kurulabileceğini fakat T.C. Kimlik Numarası verilmesi gerektiğini ifade etmişti.
CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan sosyal medya düzenlemesine tepki gösterdi.