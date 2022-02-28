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ANKARA

CHP ve İYİ Parti korumaları kavga etti

Altı muhalefet partisi lideri ve temsilcileri, üzerinde çalıştıkları ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i tanıtmak için Ankara’da bir araya geldi. Toplantı devam ederken, binanın dışında bulunan CHP ve İYİ Parti korumaları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu.

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CHP ve İYİ Parti korumaları kavga etti
Korumaların kavga ettiği anlar.

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışması Ankara'da kamuoyuyla paylaşıldı.

ORTALIK KARIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı toplantı esnasında ortalık karıştı.

CHP ile İYİ Parti korumaları kavga etti
OYNAT 00:21
CHP ile İYİ Parti korumaları kavga etti
CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, üzerinde çalıştıkları 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi' tanıtmak için Ankara'da bir araya geldi. Toplantı devam ederken, binanın dışında bulunan CHP ve İYİ Parti korumaları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu.

Törenin yapıldığı binanın dışında bulunan CHP ve İYİ Parti korumaları bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Yaşanan arbede sonrası olay yerindekilerin "Çektirmeyin kameralara" demesi, kayıtlara yansıdı.

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