CHP ve İYİ Parti korumaları kavga etti Altı muhalefet partisi lideri ve temsilcileri, üzerinde çalıştıkları ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i tanıtmak için Ankara’da bir araya geldi. Toplantı devam ederken, binanın dışında bulunan CHP ve İYİ Parti korumaları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu.

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