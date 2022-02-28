CHP ve İYİ Parti korumaları kavga etti

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışması Ankara'da kamuoyuyla paylaşıldı.
ORTALIK KARIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı toplantı esnasında ortalık karıştı.
Törenin yapıldığı binanın dışında bulunan CHP ve İYİ Parti korumaları bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Yaşanan arbede sonrası olay yerindekilerin "Çektirmeyin kameralara" demesi, kayıtlara yansıdı.