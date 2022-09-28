Gündem CHP yandaşı Can Ataklı PKKyı aklayıp HDPyi savundu İYİ Partililere küfretti
POLİTİKA

CHP yandaşı Can Ataklı PKK'yı aklayıp HDP'yi savundu: İYİ Parti'lilere küfretti

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, HDP ile yan yana görünmemeye çalışan İYİ Partililere alenen küfretti. HDP'nin geçtiğimiz yılın eylül ayında açıkladığı beyannamede orta yolun bulunabileceğini belirten Ataklı, "E hadi *** git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver" ifadelerini kullandı. Ağza alınmayacak sözlerinin devamında, Mersin'de PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıyı aklamaya çalışan Ataklı, "Kimse beni kandırmasın. Bugüne kadar böyle küstahça yapılan bir eylem yokken 'Birden bak PKK geldi' diyorlar. Aklımızla zekamızla oynamayın. Bu işin içinde bir şey var" diye konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
CHP yandaşı Can Ataklı PKKyı aklayıp HDPyi savundu: İYİ Partililere küfretti
Can Ataklı

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'dışarıdan' destek verdiği altılı masa, 'bakanlık vaadi' üzerinden birbirine girmişti. CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleri, İYİ Parti'de infiale neden olurken, partililer arasındaki karşılıklı atışmalar gündemi bir hayli meşgul etti.

'AYNI MASADA OLMAYIZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortaklarını hedef alarak, "Parti görüşleri bu demek ki" ifadelerini kullandı ve HDP ile aynı masada olamayacaklarını öne sürmüştü.

CAN ATAKLI HDP İLE İŞ BİRLİĞİNİ GİZLEYEN İYİ PARTİ'YE KÜFREETTİ

CHP'ye yakınlığı ile bilinen sözde gazeteci Can Ataklı, yayınladığı videoda, elindeki anket sonuçları üzerinden İYİ Partililerin HDP'ye karşı tutumunu sert şekilde hedef aldı.

Bugün seçim olması durumunda HDP dahil muhalefet bloğunun yüzde 60 civarında oy alacağını öne süren Ataklı, "HDP ile aynı masada olmayız" açıklamalarını ahmakça olarak niteleyip İYİ Partililere küfretti.

Can Ataklı HDP ile yan yana görünmemeye çalışan İYİ Partililere küfretti
OYNAT 01:09
Can Ataklı HDP ile yan yana görünmemeye çalışan İYİ Partililere küfretti
CHP'li sunucu Can Ataklı, kendi YouTube kanalından paylaştığı videoda, HDP ile yan yana görünmemeye çalışan İYİ Partililere alenen küfretti.

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HDP'Yİ AKLAYIP İYİ PARTİLİLERİ HEDEF ALDI: "ADAMLAR HAKLI"

İYİ Partililerin kompleksli ve ahmak olduğunu söyleyen Ataklı, "'Hiç kimse HDP ile iş birliği yap, onunla organik bağ kur, ortak hükümet kur' falan demiyor. HDP'nin de bakmayın öyle çıkıntı yaptığına… Adamlar haklı olarak da bakanlık da başbakanlık da cumhurbaşkanı da çıkarır. Teknik olarak doğru. HDP'lilerle de konuştum ben. Son izlenimlerimi de söyleyeyim hiç kimsenin derdi bakanlık vermezseniz desteklemem vs. değil." diye konuştu.

HDP'nin geçtiğimiz yılın eylül ayında açıkladığı beyannameye vurgu yapan Ataklı, "11 tane maddesi var, bunların 9 tanesinde Türkiye'de anlaşmayacak kimse yok. 2 maddesinde ana dilde eğitim gibi tartışmalı konular var. Bunları direkt söylediğinizde rahatsız edebilir bir takım çevreleri ama oturup konuşulduğunda makul bir çözüm bulunabilir." dedi.

ATAKLI'DAN İYİ PARTİLİLERE: "O ZAMAN S**TİRİN GİDİN"

Ataklı, İYİ Partililere küfrettiği açıklamasının devamında, "Burada ahmakça, vay efendim HDP'nin olduğu yerde ben olmam diyenler var. E hadi *** git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver." ifadelerini kullandı.

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