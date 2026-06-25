CHP YDK 5 ismin ihraç itirazını reddetti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ihraç taleplerini ve bunlara itirazları değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi.

Kurul, 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti.

CHP'de YDK ihraçlara itirazı reddetti

Partinin en üst düzey disiplin organı olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 15 asil üyeden oluşuyor. Bunların görevleri "disiplin soruşturması yapmak", "uyarı, ihraç gibi cezaları karara bağlamak", "itirazları incelemek" ve "parti içi düzeni sağlamak" olarak özetlenebiliyor.

Kılıçdaroğlu 'hesap soracağım' demişti

İstinaf'ın “mutlak butlan” kararı sonrası görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs 2026 tarihinde Genel Merkez'de bir bayramlaşma programı düzenlemiş, burada yaptığı konuşmada "Bana soruyorlar, 'ne yapacaksın?' Hesap soracağım. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız" demişti.











