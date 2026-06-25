Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP YDK 5 ismin ihraç itirazını reddetti

CHP YDK 5 ismin ihraç itirazını reddetti

15:1125/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
CHP YDK'dan itirazlara ret kararı.
CHP YDK'dan itirazlara ret kararı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün ihraç taleplerini görüşmek üzere bir araya geldi. Dört il başkanı ve bir belediye başkanının itirazı reddedildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ihraç taleplerini ve bunlara itirazları değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi.

Kurul, 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti.

CHP'de YDK ihraçlara itirazı reddetti

Partinin en üst düzey disiplin organı olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 15 asil üyeden oluşuyor. Bunların görevleri "disiplin soruşturması yapmak", "uyarı, ihraç gibi cezaları karara bağlamak", "itirazları incelemek" ve "parti içi düzeni sağlamak" olarak özetlenebiliyor.

Kılıçdaroğlu 'hesap soracağım' demişti

İstinaf'ın “mutlak butlan” kararı sonrası görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs 2026 tarihinde Genel Merkez'de bir bayramlaşma programı düzenlemiş, burada yaptığı konuşmada "Bana soruyorlar, 'ne yapacaksın?' Hesap soracağım. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız" demişti.




#CHP
#ihraç
#Yüksek Disiplin Kurulu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA'DA KAPALI OLACAK YOLLAR HANGİLERİ? Ankara'da NATO Zirvesi nedeniyle hangi yollar kapalı olacak, kaç gün sürecek?