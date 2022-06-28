CHP yönetimi Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un istifasını istedi

Hafta başında siyaset gündemine, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı bir görüşmenin görüntü kayıtları bomba gibi düştü. Söz konusu görüntülerde Erdoğdu'nun eski eşine, yeni eşi Tuba Torun'u parti listesine almak için neler yaptığını anlattığı anlar büyük tepki çekti.

'DOLAR İLE VEKİL OLUYORLAR'

Daha sonra ise Tuba Torun'un bir ses kaydı ortaya çıktı. Torun'un da bu kaydında CHP'lilerin dolar ile milletvekili olduklarını söylediği bölüm dikkat çekti. Bu yaşananların ardından CHP'nin iki isim için nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu.

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'GENELBAŞKAN YARDIMCISI ARADI'

Konuya ilişkin parti yetkilileri ile görüşen gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin konuya ilişkin atacağı adımı köşesine taşıdı. Saymaz yazısında, "Öğrendiğim kadarıyla bir genel başkan yardımcısı, dün Erdoğdu ve Torun'u arayarak, partiden istifa etmelerinin beklendiğini iletti.

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GÜNDEM CHP'den eski eşiyle telefon görüşmesi gündem olan Aykut Erdoğdu'ya 'istifa et' mesajı

'KAPI KAPI DOLAŞIP ANLATIYORDU'

Bir CHP yöneticisi, şöyle dedi: 'Kendileri bu açıklamadan sonra ne yapmaları gerektiğini anlamıştır. Anlamadılarsa başka şeyler devreye girer. Kendilerine açık açık söylenir. Erdoğdu'nun eski eşi kapı kapı dolaşıp anlatıyordu." ifadelerine yer verdi. Erdoğdu ve Torun'un ne yapacağı merak konusu oldu.