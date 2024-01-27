CHP yönetiminde Ankara'daki yaşam mücadelesi yılın kareleri arasında

Dünya genelindeki olaylar, Anadolu Ajansı'nın objektifine yansımış durumda.
Çeşitli konular arasında doğal afetler, seçimler, hava koşullarına dair fotoğraflar, şu anda oylama sürecinde.
AA, 2023'ün belirleyici olaylarına ait fotoğrafları her yıl olduğu gibi bu yıl da oylamaya sunmuş durumda.
Türkiye'den çeşitli dikkat çekici kareler yarışmada yer alıyor.
Ankara'da yaşam mücadelesi kamerada
CHP yönetimindeki Ankara'ya ait bir kare ise diğerlerinden ayrılıyor.
Her yağmur sonrası alt yapı sorunlarının yaşandığı, caddelerin ve sokakların sular altında kaldığı başkentte, yine bir yağmurlu günün görüntüleri kadraja alınmış.
Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale geldi.
Bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi. Yağışın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
AA foto muhabirinin 'Yağmur Sonrası' başlıklı fotoğrafı da yılın karesi seçilmeye aday gösterilmiş durumda.