CHP Yusufeli Barajı'nı 8 yıl geciktirdi: Davalar enerjimizi düşürdü

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için hayata geçirdiği enerji projeleri CHP’nin öncülük ettiği davalar yüzünden yıllarca gecikti. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’nin yenilenebilir enerji vizyonunda önemli bir yer tutan hidro elektrik santrallerine (HES) son 20 yılda 75 dava açıldı.

Rize, Artvin, Ordu, Erzurum, Erzincan, Kastamonu ve Tunceli başta olmak üzere birçok ilde onlarca proje bu davalar yüzünden gecikti. Farklı illerdeki 10 HES’i durdurmak için açılan 10 ayrı dava devam ediyor. Elektrik üretimini artırmak için yatırım programına alınan santrallerin inşaatına başlamak için bu davaların kararları bekleniyor.

YUSUFELİ’NDE 20 MİLYARLIK KAYIP

Türkiye’nin en büyük barajı olan Yusufeli Barajı da CHP öncülüğünde açılan davalar nedeniyle yapımı uzun yıllar ertelenen projelerden biri oldu. 2005’de ihale edilip yapımına başlanması planlanan proje, 2005’te açılan ve 2013’te sonuçlanan dava yüzünden 8 yıl gecikmeyle başlayabildi. Yıllık 1,8 milyar kilowatt saat elektrik üretim kapasitesine sahip olan Yusufeli Barajı’ndaki 8 yıllık gecikme, Türkiye’nin 20 milyar kilowatt saat elektrik kaybı yaşamasına neden oldu.

UZUN YILLAR BAŞLAYAMADIK

CHP’nin projeleri engelleme girişimlerini değerlendiren Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yapılmak istenilen projelerin CHP öncülüğünde açılan davalar nedeniyle geciktiğini belirtti. Aydemir şunları söyledi:

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“Enerjide arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşayarak gördüğümüz bir süreçten geçiyoruz. Türkiye, her alanda olduğu gibi enerjide de arz güvenliğini sağlamak için devasa yatırımlar yaptı. Ve tüm bu yatırımlar CHP’ye rağmen yapıldı. Çünkü CHP, çevrecilik etiketi ile projelerin yapıldığı bölgelerdeki vatandaşlarımızı galeyana getirerek, onlara öncü olup projeleri durdurmak için davalar açtırdı. Bu nedenle projelerin yapımı uzun yıllar sonra başlayabildi.”

8 YIL KAYBIMIZ VAR

“Örneğin, 2005’te başlaması gereken Yusufeli Barajı maalesef bu zihniyet yüzünden 8 yıl sonra başlayabildi. CHP’nin öncülüğünde bir takım insanlar mahkemelere müracaat ettiler. Sonra mahkeme süreçleriyle gelinen en son noktada tam 8 yıl sonra 26 Şubat 2013’de yapımına başlanılabildi. 5 Ocak itibariyle de su tutmaya başladı. Tesis 2005’te başlayacak ve yılda 1 milyar 800 milyon kilowatt saat enerji üretecekti. 8 yıl boyunca üretim yapmış olsaydı bugün 20 milyar kilowatt saat enerji üretmiş olacaktı. Dolasıyla 8 yıllık bir enerji kaybımız var. Biz, 2002’de göreve geldiğimizde Türkiye’nin 130 milyar kilowatt saat enerji ihtiyacı vardı şimdi ise 300 milyar kilowatt saat enerjiye ihtiyaç var. Biz bu projeleri yapmayıp kurulu gücü artırmasaydık, bugün enerjide çok zor günler yaşardık.”

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Nükleer de nasibini aldı!

Tüm reaktörleri devreye alındığında tek başına Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali de CHP tarafından engellenmek istendi. 2018’de temeli atılan proje aynı yıl CHP Mersin Milletvekili Alpay Alpmen, Mersin Tabipler Odası ve Nükleer Karşıtı Platform temsilcileri tarafından ‘yer lisansı iptali’ istemiyle yargıya taşındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Sinop’ta yapılacak ikinci Nükleer Güç Santrali’nin de engellenmesi için dava açıldı. 2021 yılında CHP Sinop İl Yönetimi ve çeşitli vakıflarca açılan davada Sinop Nükleer Güç Santrali projesinin iptal edilmesi isteniyor.

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