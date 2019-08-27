Gündem CHP zulmüne 125 gündür direniyorlar
POLİTİKA

CHP zulmüne 125 gündür direniyorlar

CHP’li Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler, belediye önündeki eylemlerini 125 gündür sürdürüyor. İşçiler tekrar işlerine kavuşuncuya kadar eylemlerine devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılanlar, eylemlerini 125 gündür sürdürüyor.
Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılanlar, eylemlerini 125 gündür sürdürüyor.

Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler, göreve dönebilmek için belediye önünde 125 gündür eylemlerine devam ediyor. Demokrasi Meydanı’nda kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, Bolu Belediyesi’nde yaşanan sendikal baskı, tehdit ve işten çıkarmalara karşı başlatılan oturma eyleminin 125’inci güne ulaştığını söyledi.

EYLEM KARARLILIKLA SÜRECEK

Karataş, eylemin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Bu kararlılığımız, haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan üyelerimiz tekrar eski işlerine kavuşuncaya kadar devam edecek çünkü burada bir mağduriyet var ve bunun bir an evvel giderilmesi gerekmektedir. Burada emekçilere, kendi irade, karar ve tercihleriyle gönül verdikleri sendikamızdan koparmak için baskı yapılmış, baskı ve tehditlere boyun eğmeyen arkadaşlarımız acımasızca işten atılmıştır” dedi.

GERÇEK DIŞI İDDİALARI VAR

Tanju Özcan

Bu 125 günlük süreçte Belediye Başkanı Tanju Özcan ile defaatle görüşmeler yaptıklarını belirten Karataş, “Ancak Sayın Özcan seçim öncesi ve mazbata alırken verdiği taahhütleri yerine getirmediği gibi görüşmelerde verdiği sözleri de yerine getirmekten imtina etmektedir. CHP’li Özcan’ın bazı basın-yayın organlarında yer alan gerçek dışı iddiaları ve beyanlarına tanık olmaktayız. Örneğin, ‘İşten çıkardığımız işçilerin 70-75’i bizi neden işten çıkardın demedi’ şeklinde gerçek dışı söylemle, işten çıkarmaları haklı göstermeye çalışmaktadır” diye konuştu.

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