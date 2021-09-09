CHP'de Barzani krizi

CHP heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve eski IKBY başkanı Mesud Barzani ile de bir araya gelmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyeti geçtiğimiz hafta Irak’ı ziyaret etti. Birtakım temaslarda bulunan CHP heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve eski IKBY başkanı Mesud Barzani ile de bir araya geldi.

GÜNDEM CHP’nin Kuzey Irak ziyareti merak uyandırdı

MUHATABIMIZ DEĞİL

CHP Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Onur Öymen, temasa ilişkin özel bir kanala yaptığı değerlendirmede partisinin Irak ziyaretine tepki gösterdi. Kuzey Irak’ta devlet içinde devlet oluşturulmaya çalışıldığını hatırlatan Öymen, “Bizim Irak’ta muhatabımız Bağdat yönetimi olmalı” ifadelerini kullandı. Kuzey Irak’ta merkezi hükümetin fiilen olmadığını söyleyen Öymen, Suriye’nin kuzeyinde kurulan PYD yapılanmasına da vurgu yaptı.

PARTİYE DANIŞILMADI

Öymen, söz konusu ziyaretin Dış Politika Danışma Kurulu’na danışılmadan gerçekleştiğini belirtti. Kendisinin ziyareti basından öğrendiğini söyleyen Öymen, kurulun diğer üyelerinin de ziyaretten haberdar olmadığını söyledi. Geçmiş yıllarda Celal Talabani’nin Irak Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Deniz Baykal’ı Irak’a davet ettiğini söyleyen Öymen, Baykal’ın en üst düzey davetleri reddettiğini aktardı.