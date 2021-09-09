Gündem CHPde Barzani krizi
ANKARA

CHP'de Barzani krizi

CHP’nin Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ziyareti partide krize neden oldu. Barzani görüşmelerinin partiye danışılmadan gerçekleştiğini söyleyen Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Onur Öymen, ziyareti basından öğrendiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPde ​Barzani krizi​
CHP heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve eski IKBY başkanı Mesud Barzani ile de bir araya gelmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyeti geçtiğimiz hafta Irak’ı ziyaret etti. Birtakım temaslarda bulunan CHP heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve eski IKBY başkanı Mesud Barzani ile de bir araya geldi.

CHP’nin Kuzey Irak ziyareti merak uyandırdı
GÜNDEM
CHP’nin Kuzey Irak ziyareti merak uyandırdı

MUHATABIMIZ DEĞİL

  • CHP Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Onur Öymen, temasa ilişkin özel bir kanala yaptığı değerlendirmede partisinin Irak ziyaretine tepki gösterdi. Kuzey Irak’ta devlet içinde devlet oluşturulmaya çalışıldığını hatırlatan Öymen, “Bizim Irak’ta muhatabımız Bağdat yönetimi olmalı” ifadelerini kullandı. Kuzey Irak’ta merkezi hükümetin fiilen olmadığını söyleyen Öymen, Suriye’nin kuzeyinde kurulan PYD yapılanmasına da vurgu yaptı.

CHP heyeti Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
OYNAT 00:59
CHP heyeti Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

PARTİYE DANIŞILMADI

Öymen, söz konusu ziyaretin Dış Politika Danışma Kurulu’na danışılmadan gerçekleştiğini belirtti. Kendisinin ziyareti basından öğrendiğini söyleyen Öymen, kurulun diğer üyelerinin de ziyaretten haberdar olmadığını söyledi. Geçmiş yıllarda Celal Talabani’nin Irak Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Deniz Baykal’ı Irak’a davet ettiğini söyleyen Öymen, Baykal’ın en üst düzey davetleri reddettiğini aktardı.

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