​CHP’nin Kuzey Irak ziyareti merak uyandırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı görüşmeyle ilgili ortak tüm konuların diyalog yolu ile tartışılıp görüşülebileceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyeti, Irak’ın Erbil kentini ziyaret etti. Heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Kamuoyunda şaşkınlığa neden olan ve tartışılan bu ziyarette CHP heyeti Barzani’ye Kılıçdaroğlu’nun selamını iletti. Görüşmelere dair yapılan açıklamada temasların karşılıklı iyi niyet temennileriyle geçtiği ifade edilirken Salıcı’nın açıklamaları dikkat çekti.

CHP içindeki 10 Aralık Hareketi’nin önde gelen isimlerinden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı görüşmeyle ilgili ortak tüm konuların diyalog yolu ile tartışılıp görüşülebileceğini söyledi. Salıcı, görüşmenin nedeniyle ilgili soruya “Tüm sorunlar, Türkiye ile Irak, partiler arasındaki sorunlar, HDP, KDP ve bölgedeki sorunlar da. Sorunlarımızdan bahsetmek ülkemizin geleceğinden bahsetmek daha yararlıdır” yanıtını verdi.

CHP heyetinin Barzani görüşmelerinde verilen görüntüler sosyal medyada tartışma konusu olurken CHP heyetinin hangi sıfatla IKBY’yi bir heyetle ziyaret ettiği merak uyandırdı. CHP’nin Barzani yönetimiyle yaptığı toplantılarda ne konuşulduğu, hangi başlıkların ele alındığı da tartışılan konular arasında.