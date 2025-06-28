CHP'de mutlak buhran

Mutlak butlan ihtimali konuşulan CHP mutlak buhranda. Partiyi ellerinde tutan İmamoğlu-Özel ikilisi, Kılıçdaroğlu’na, mahkemeden çıkacak sonuç doğrultusunda görev üstlenmemesi için baskı yapıyor. Genel Merkez 81 il başkanını, kurultay kararının çıkacağı 30 Haziran’da Ankara’ya çağırdı. Bu süreçte Kılıçdaroğlu şeytanlaştırılınca taban da harekete geçti. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu’na tepkinin boyutu ölüm tehditlerine kadar vardı. 10 milletvekili Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı. Her iki cepheyi de eleştiren Salıcı “Bu zihniyet, partimize sızmasına asla izin vermememiz gereken bir irindir” dedi. Yavaş da sözde itidal çağrısıyla, bu süreçte tarafsız kalacağı mesajını verdi.

İmamoğlu ve Özel’den baskı: Utançla hatırlanır lanetlenirsin

Şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınan CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili davada 30 Haziran’da karar çıkacak. Karar günü yaklaştıkça eski ve yeni yönetim bu zamana kadarki gibi perde arkasında değil artık gözler önünde savaşmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiyi mutlak butlan kararı çıkması halinde göreve hazır olduğu mesajı veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakmayacağını açıkladı. İBB’deki yolsuzluk gerekçesiyle tutuklu olan Ekrem İmamoğlu ise cezaevinden açıklama yaptı. İmamoğlu, “Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Ben 13,5 yıl Kemal Bey'le birlikte hizmet ettim partime, genel başkana ve milletimize. Suçlu ilan ediliyorsam, en büyük suç ortağım Kemal Bey’dir. Çünkü bu mücadelenin büyük bölümünde birer yol ve kader arkadaşıydık” dedi. Kılıçdaroğlu’na yönelik de “Hepimizin bildiğini ve gördüğünü siz de bilerek ve görerek bu kararı içinize sindirmeye, kararın gereğini yapmaya hazırlanıyorsanız size son sözüm şu olsun: Utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin. Ailenize ve çocuklarınıza temiz bir isim bırakmak istiyorsanız girdiğiniz bu yoldan geri dönün. CHP bir vadede her şeyin üstesinden gelir. Ama siz yaptığınızla, üzerinize sürdüğünüz utanç lekesiyle baş başa kalırsınız. Yapmayın” diye seslendi.

Kılıçdaroğlu’na ölüm tehdidi

Mevcut yönetimin Kılıçdaroğlu’nu şeytanlaştırması, tabanı harekete geçirdi. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sayısız mesaj ve paylaşım yapıldı. “@gencdirenis_” adlı X kullanıcısı 2019’da Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk’ta gerçekleştirilen linç girişimini övdü. Profil fotoğrafında “İmamoğlu” bulunan “@rozithou” adlı bir başka X kullanıcısı da 26 Haziran saat 01.42’de attığı mesajda “Eylemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdim. Hiçbir örgütle bağlantım yoktur. Eylemde kullandığım 376-78892 seri numaralı silah ruhsatlı şahsi tabancamdır. Şahsın özellikle 19 Mart’tan sonraki açıklamaları kanıma dokundu. Parti üyesi olduğum için salona girmekte zorluk çekmedim” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, bu paylaşımı yapanın kimliğinin tespit edildiğini ve avukat olduğunu açıkladı. Yarkadaş, korkunç tehditlerle ilgili mevcut CHP yönetimini hedef aldı: “Eserinizle övünün. CHP’yi trol ahlaksızlığına teslim edenler memnun musunuz? Trolleşmiş bir avukat Kılıçdaroğlu’nu nasıl öldüreceğini, silahının seri numarasını vererek anlatıyor. Güya CHP’li bir diğer trol ise Kılıçdaroğlu’na yönelik linci övüyor. Yerin dibine batsın bu ahlakınız. Gözünüzü kan bürümüş sizin. Gerçekten kötü ve korkutucusunuz. Bu kadar mı önemli o koltuklarda oturmak?”

Hasan Öztürkmen, Rıfat Nalbantoğlu, Hasan Ufuk Çakır.

10 milletvekilinden destek: Şaibe varsa mahkeme çözer

Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, İzmir Milletvekili Mahir Polat, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İzmir Milletvekilli Rıfat Nalbantoğlu, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, sosyal medya hesaplarından Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı. Yeni Şafak’a konuşan Öztürkmen, “İtibar suikastı ve ahlaksızca, şerefsizce, adice trol saldırılarına karşı Sayın Kılıçdaroğlu’nun yanında durmayı görev addediyorum” dedi. Nalbantoğlu, “Kemal Bey düşmanları bu yolla partinin düşmanları trol ordusunu besliyorlar. Birliği Kemal Bey’in bozduğunu düşünmüyorum” diye konuştu. Çakır “Şaibe varsa mahkeme çözer. Ali gider Mehmet gelir. Kemal Bey gelirse baş tacı, kalan da baş tacı. Kemal Bey’e büyük bir haksızlık var. Kemal Bey olursa tabii ki onunla beraberim. O gelmezse de partimdeyim”, Polat ise “Kemal Bey’i desteklemek suç mu? Hayasızca saldırıları kınamak için açıklama yaptım” ifadelerini kullandı.

Yolsuzlukları örtemezsiniz

Kılıçdaroğlu’nun ekibi, cezaevinden zehir zemberek bir açıklamayla eski genel başkanı hedef alan İmamoğlu’na yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden, “En büyük suç ortağım Kemal Bey’dir” diyen İmamoğlu’na, “Cumhurbaşkanı adayı olduğun için, değil, yolsuzluklar nedeniyle soruşturma geçiriyorsun. Kemal Bey senin yol arkadaşın değildir. Senin yol arkadaşın Kemal Bey olsa, ihanet etmezdin. Yol arkadaşların, kader arkadaşın, seni ihbar edenler, itirafçılar senin arkadaşların” cevabı geldi. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı vurgusuyla yolsuzlukların üstünü örtemeyeceğini vurgulayan partililer, mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması halinde Kılıçdaroğlu’nun da kendilerinin de göreve hazır olduklarını ifade etti.

Mansur Yavaş

Tarafsız kalanlar da var

Parti içindeki kavgaya İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı izleyici kaldı. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na yönelik yıpratma kampanyasını da Kılıçdaroğlu cephesinden parti yöneticilerine gelen eleştirileri de kabul edilemez bulduğunu belirten Salıcı'nın mesajı mutlak butlan kararı çıkması halinde tarafsız kalacağı şeklinde yorumlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Cumhuriyet Gazetesi'ndeki “Yavaş: Bırakırım” manşetine açıklık getirdi. Tartışmaların hiçbir mücadeleye katkısı olmadığını belirten Yavaş, önceki genel başkana yönelik hakaretlerin asla kabul edilemeyeceğini kaydetti. Yavaş, “Bu süreçte tüm partililerin tek yumruk halinde durması en büyük arzumdur. Aksi halde ben dahil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz” ifadelerini kullandı. Yavaş’a yakın kaynaklar da “Mansur Bey’in açıklaması, siyaseti bırakırım değil. Tartışmalar siyaset alanını kısıtlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Eski liderler de Özel’den yana

CHP’nin önceki Genel Başkanlarından, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da tartışmalara yayınladıkları bir açıklamayla dahil oldu. Kılıçdaroğlu ve onun destekçilerinin genel merkezden yana tavır almasını isteyen eski başkanlar, “Bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin konumu ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır” dedi.

81 il başkanı Ankara’ya çağırıldı

CHP, kurultay davasında kararın açıklanacağı 30 Haziran için hazırlık yapıyor. Kılıçdaroğlu’nu görev üstlenmekten vazgeçirmek için açıklama üstüne açıklamalar yapan, bu süreçte de eski genel başkanı hedef haline getiren Genel Merkez, 81 il başkanını Ankara’ya çağırdı. 30 Haziran’da saat 11.00’de Genel Merkez’de 81 il başkanıyla toplantı yapılacak. Davanın görüleceği gün gerçekleşecek toplantıda, olası karara karşı belirlenecek yol haritası il başkanlarına bildirilecek. Toplantıda ayrıca İmamoğlu'nun serbest kalması amacıyla başlatılan imza kampanyasının son durumu da ele alınacak. Toplantıya CHP’nin Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in başkanlık edeceği öğrenildi.







