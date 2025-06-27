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Herkesi bu kitapla karşılıyor

Herkesi bu kitapla karşılıyor

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0027/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’de 30 Haziran'da görülecek kurultay davasından çıkacak karar beklenirken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki ofisinde ziyaretçi akınına uğruyor.

Kılıçdaroğlu’nun çalışma masasında dikkat çeken bir kitap bulunuyor. Erdal Bila’nın “Kirlendik” kitabını masasının en üstüne çıkaran Kılıçdaroğlu, kendisini ziyarete gelenleri bu kitapla karşılıyor. Kılıçdaroğlu’nun bu kitapla, kurultay süreci ve yolsuzlukla gündemden düşmeyen belediyeler nedeniyle mevcut yönetime göndermede bulunduğu belirtiliyor.



#CHP
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