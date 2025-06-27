Herkesi bu kitapla karşılıyor

Kılıçdaroğlu’nun çalışma masasında dikkat çeken bir kitap bulunuyor. Erdal Bila’nın “Kirlendik” kitabını masasının en üstüne çıkaran Kılıçdaroğlu, kendisini ziyarete gelenleri bu kitapla karşılıyor. Kılıçdaroğlu’nun bu kitapla, kurultay süreci ve yolsuzlukla gündemden düşmeyen belediyeler nedeniyle mevcut yönetime göndermede bulunduğu belirtiliyor.