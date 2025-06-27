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Avrupa’da 'baskı yapın' çağrısı

Avrupa’da 'baskı yapın' çağrısı

04:0027/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk düzenini perdelemek için her yurt dışı ziyaretinde Türkiye’yi şikâyet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez de geleneğini bozmadı.

Brüksel’de düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi AB Zirvesi Liderler Hazırlık Toplantısı'nda konuşan Özel, İBB’deki yolsuzluk operasyonu sonrasında kendilerine destek veren Avrupalı siyasetçilere teşekkür etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak AB'den baskı talebinde bulunan Özel, “Burada gösterilen kıymetli gayretler çok önemlidir. Ancak Erdoğan’ın, uluslararası toplumda AB’den ve AB üyesi ülkelerden hissetmesi gereken baskının yüzde 10’unu bile hissettiğini söylesem, yanlış olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Türkiye’nin sahibi gibi davranmakla” ve “Avrupa’nın güvenlik kaygılarını kendince yönetmekle” suçlayan Özel, “Partimiz, son yapılan seçimlerde birinci parti oldu. Ancak Avrupa’daki ülkeler Erdoğan’ı alternatifsiz olarak gördükleri ve bunu ona da hissettirdikleri için, Erdoğan bu ‘Erdoğan’dan başka dünyanın bir seçeneği yok’ algısını iç politikada kullanmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.



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