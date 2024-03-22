CHP'de para kuleleri soruşturması: Canan Kaftancıoğlu ifade için adliyede

Ayrıntılar geliyor...
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası satın alımında kullanıldığı iddia edilen kayıt dışı paralar skandalına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ofise getirilen para dolu bir çantanın ağırlığından dolayı taşınamadığı ve sürüklenerek götürüldüğü görülüyor.
CHP’deki para sayma skandalıyla ilgili yeni görüntülerde bir detay dikkat çekiyor. Para taşınan çantalardan birinin askısı içindeki paranın ağırlığından dolayı kopuyor. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz çantayı sürüklemek zorunda kalıyor. Yılmaz daha sonra Fatih Keleş ve diğer 2 kişiyle çantayı masaya boşaltıp parayı sayıyor.
Kayıt dışı parayla gündeme gelen CHP İl Başkanlığı binasını CHP’lilere satan Ali Rıza Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan kendi isteğiyle savcılığa bilgi verdi. Taşkapan, 41 milyon lirada anlaşılsa da resmi alım bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiğini söyledi. Taşkapan bunun nedenini şu şekilde açıkladı: “Kalan rakamın haricen ödenmesinde CHP’nin isteği üzerine mutabık kalındı.”
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.