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CHP'de para kuleleri soruşturması: Canan Kaftancıoğlu ifade için adliyede

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere adliyeye geldi.

15:21 - 22/03/2024 Cuma
DHA
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

Ayrıntılar geliyor...





#CHP
#Canan Kaftancıoğlu
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
35 dakika önce
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