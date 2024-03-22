CHP'de para kuleleri soruşturması: Canan Kaftancıoğlu iki buçuk saat ifade verdi

Kayıt dışı parayla gündeme gelen CHP İl Başkanlığı binasını CHP’lilere satan Ali Rıza Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan kendi isteğiyle savcılığa bilgi verdi. Taşkapan, 41 milyon lirada anlaşılsa da resmi alım bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiğini söyledi. Taşkapan bunun nedenini şu şekilde açıkladı: “Kalan rakamın haricen ödenmesinde CHP’nin isteği üzerine mutabık kalındı.”