Gündem CHPdeki istifalar Sivasa da sıçradı 52 üye İnceye katıldı
POLİTİKA

CHP'deki istifalar Sivas'a da sıçradı: 52 üye İnce'ye katıldı

CHP içindeki istifa dalgası büyümeye devam ediyor. Sivas’ın Akıncılar ilçesinde 52 üye istifa ederek Memleket Hareketi’ne geçeceklerini duyurdu. Eski CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek yaptığı açıklamada, "Partinin öz evlatlarından bir şey beklemiyorlar. HDP’den, terör örgütlerinden ve yandaşlarından medet umuyorlar. Onlarla ittifak yaparak oylarını arttırma çabası için uğraşıyorlar" sözleriyle CHP yönetimini eleştirdi.

Haber Merkezi İHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifalarla ilgili &quot;Demokraside bunlar olabilir&quot; açıklaması yapmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifalarla ilgili "Demokraside bunlar olabilir" açıklaması yapmıştı.

CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılanların sayısı artmayı sürdürüyor. Son olarak Sivas’ın Akıncılar ilçesinde CHP İlçe Başkanı ve 52 üye istifa ederek Memleket Hareketi’ne geçeceklerini duyurdu.

"Teröristlerden ve FETÖ’den besleniyorlar"

Eski CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek yaptığı açıklamada, "Ben CHP’ye bir şey demiyorum ama yönetenlere, yöneticilere çok kızıyorum. Çünkü bunlar partinin öz evlatlarından bir şey beklemiyorlar. Kendileri HDP’yle, terör örgütleriyle ve yandaşlarıyla temas halinde.

"Atatürkçü kesim CHP’den kopartıldı"

İttifak yaparak oylarını arttırma çabası için uğraşıyorlar. Ama ne yazık ki Atatürkçü kesimler CHP’den tamamen kopmuştur, ayrılmıştır. Memleket Hareketi’ne katılacaklardır, biz de aynen katılacağız. Sivas’ta bütün örgüt çalışmalarına da katılacağız" dedi.

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