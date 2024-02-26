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CHP’deki kavgayı gölgeliyor

Yeni Şafak, CHP’nin Çankaya adayı Hüseyin Can Güner’in Alevi kimliğinden dolayı değil siyasi parti üyesi olduğu için hakim-savcı olamadığını ortaya çıkardı. Özgür Özel’in Güner’i mağdur gibi göstermesine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, “Özel parti içindeki tartışmalı aday belirleme sürecini sözde mağduriyetler üzerinden gölgelemeye çalışıyor” dedi.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan ve
04:00 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:54 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel, Hüseyin Can Güner.
Özgür Özel, Hüseyin Can Güner.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 31 yaşındaki avukatı Hüseyin Can Güner’i CHP’nin Çankaya belediye başkan adayı yaparken çizdiği mağduriyet tablosuna AK Parti’den ilk tepki. Özel, aday belirleme sürecinde parti içi tepkileri savuşturmak için, Güner’in Alevi olduğu gerekçesiyle hakimlik-savcılık sınavında haksızlığa uğradığını iddia etmişti. Yeni Şafak'a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, “Sayın Özel, parti içindeki tartışmalı aday belirleme sürecini sözde mağduriyetler üzerinden gölgelemeye çalışıyor” dedi. Hakimlik-savcılık mülakatının yargı mensuplarından oluşan komisyon tarafından yapıldığını, Adalet Bakanı’nın bu komisyonun üyesi olmadığını anlatan Gül şunları kaydetti:

GERÇEKLER BİR GÜN ORTAYA ÇIKAR

“Mülakat sınavlarında kimsenin dini inancı veya mezhebi araştırılmamaktadır. Hakimlik sınavını kazanmış veya kaybetmiş herhangi bir şahıs için ‘Alevi olduğu için kaybetti’ veya ‘Kazandı’ denilemez. Denilmesi iyi niyetle açıklanamaz. Bu üslupla yapılan değerlendirmeyi doğru bulmadım. Siyaseti inançlar ve ayrımcılık üzerinden yapmasını da doğru bulmam. Bu olayda olduğu gibi gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir özelliği olduğunu hatırlatırım. AK Parti 85 milyonu kucaklayan bir siyasi anlayışa sahiptir. Hangi görüşten, hangi mezhepten olursa olsun, nerede doğarsa doğsun bu ülkenin her ferdi birinci sınıf vatandaştır.”

Abdülhamit Gül

Seçimden önce son PM

Üç aydır aday belirlemek için defalarca toplanan CHP Parti Meclisi (PM), seçimden önceki son toplantısını bugün yapacak. Saat 17.00’de Özgür Özel başkanlığında CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek PM’nin gündemi ise yerel seçim kampanyası ve iletişim stratejisinin değerlendirilmesi. Toplantının ardından tüm PM üyeleri seçim çalışmaları için sahaya inecek. İstanbul seçim çalışması Ekrem İmamoğlu ekibine bırakılacak. Ankara ve İzmir’de ise seçim stratejisini Genel Merkez belirleyecek. Seçim propagandasında özellikle İYİ Parti ve DEM Parti ile karşı karşıya gelinmemesi istenecek.

İstifa etmedi adaylığı düştü

Kocaeli Başiskele İlçe Seçim Kurulu, CHP adayı Anıl Acurman'ın adaylığını düşürdü. Seçim kurullarına başvuruların tamamlanmasının ardından Acurman'ın, ilçe başkanlığı görevini sürdürdüğü gerekçesiyle adaylığına itiraz edildi. İlçe Seçim Kurulu itirazı kabul ederek "Belediye başkan adayı olmadan önce ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği" belirlenen Acurman'ın adaylığını düşürdü. Kararı Kocaeli İl Seçim Kurulu'na taşıyan Acurman hakkındaki nihai karar bugün verilecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana'da dikkat çeken açıklamalar: Muhalefet parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana'da dikkat çeken açıklamalar: Muhalefet parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da İstasyon Meydanı'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Adana 31 Mart'ta verdiği destekle destan yazacak. Kendi iradesini çantada keklik kabul edenlere yol verir mi? dedi. Muhalefetin parti içi kavgadan başlarını kaldıramadığını belirten Erdoğan, "CHP yönetimi bu ülkenin muhalefet enerjisini sömürüp işe yaramaz hale getirmektedir. Biz gerçek belediyecilik diyoruz onlar kapalı kapılar ardında birbirinin kuyusunu kazıp demleniyor" ifadelerini kullandı. Savunma sanayi alanındaki başarıların başlangıç olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Muhalefetin örnek gösterdiği ülkelerde KAAN konuşuluyor. Rakiplerimiz endişeye kapıldı, yeni müjdeler yolda. Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız. Deniz kuvvetlerimiz çalışmayı yürütüyor" açıklamasında bulundu.


#Siyaset
#CHP
#Hüseyin Can Güner
#Özgür Özel
#Abdülhamit Gül
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