CHP’deki kavgayı gölgeliyor

“Mülakat sınavlarında kimsenin dini inancı veya mezhebi araştırılmamaktadır. Hakimlik sınavını kazanmış veya kaybetmiş herhangi bir şahıs için ‘Alevi olduğu için kaybetti’ veya ‘Kazandı’ denilemez. Denilmesi iyi niyetle açıklanamaz. Bu üslupla yapılan değerlendirmeyi doğru bulmadım. Siyaseti inançlar ve ayrımcılık üzerinden yapmasını da doğru bulmam. Bu olayda olduğu gibi gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir özelliği olduğunu hatırlatırım. AK Parti 85 milyonu kucaklayan bir siyasi anlayışa sahiptir. Hangi görüşten, hangi mezhepten olursa olsun, nerede doğarsa doğsun bu ülkenin her ferdi birinci sınıf vatandaştır.”