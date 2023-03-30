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CHP'li Aksoyoğlu'ndan PKK yanlısı paylaşımlar

CHP Keçiören İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Eda Aksoyoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yaptığı ifadelerin bulunduğu belirtildi.

23:29 . 30/03/2023 Perşembe
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CHP Keçiören İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Eda Aksoyoğlu

CHP Keçiören İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Eda Aksoyoğlu

CHP Keçiören İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Eda Aksoyoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı bazı paylaşımlarda terör örgütü PKK'yı savunduğu ortaya çıktı.



Söz konusu paylaşımlarda Aksoyoğlu'nun, ''PKK dahi olsa herkesin adil yargılanma hakkı varsa Uludere neden bombalandı sayın Hüseyin Çelik'' gibi ifadelere yer verdiği görüldü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit niteliğinde paylaşım



CHP Keçiören İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Aksoyoğlu'nun yaptığı başka bir paylaşımda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit içeren, ''Yerinde olsam PKK'yı kışkırtmazdım Recep'' ifadeleri ortaya çıktı.



#CHP
#Eda Aksoyoğlu
#PKK
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