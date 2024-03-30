CHP'li Ankara'nın borcu 19 büyükşehre bedel

30 büyükşehrin toplam borcunun 20 milyar TL olduğunu kaydeden Işıkhan bu borcun 15 milyar TL’sinin CHP’li belediyelere ait olduğunu söyledi. Işıkhan, “30 büyükşehir belediyesinin borcunu açıklamamız yönünde bir talep geldi. Ankara, İzmir, İstanbul, Adana Büyükşehir Belediyelerinin borcu tüm büyükşehirleri aşmış. Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesi var. Bu 30 belediyenin toplam borcu 20 milyar lira. 30 büyükşehirden 11’i CHP’li ve bu 11 CHP’li belediyenin toplam borcu 15 milyar lira. Yani; 30 büyükşehirden yalnızca 11’i CHP’li olmasına rağmen, 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcunun yüzde 75’i tek başına CHP’ye ait” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir’in toplam borcunun 5 katına çıktığını kaydeden Işıkhan, “Her geçen gün CHP’li belediyelerin borçları giderek artıyor. Hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borç durumu o kadar vahim hale geldi ki, toplam borcu son 5 yılda 20 katına çıkmış. Ankara büyükşehir iflasa sürükleniyor” dedi. 30 büyükşehir arasında en borçlusunun Ankara olduğunu dikkat çeken Işıkhan, “Ankara için durum daha da vahim. 30 büyükşehrin toplam borcunun yüzde 25’i tek başına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 4,5 milyar lira ve CHP’li olmayan 19 büyükşehir belediyesinin tamamının borcu toplamına eşit düzeyde. Ortada borcunu 20 kata kadar artıran bu belediyelerin yaptıkları elle tutulur bir hizmet de yok, yatırım da yok. Peki bu kadar parayı nereye harcıyorlar? Bu çok haklı ve yerinde bir soru. Bu kritik sorunun cevabını da ben aziz milletimizin takdirine bırakıyorum” açıklamasın bulundu.