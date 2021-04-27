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Gündem CHPli Balbaydan Türkiyeye "teröristleri eğitti" iftirası
POLİTİKA

CHP’li Balbay’dan Türkiye’ye "teröristleri eğitti" iftirası

Eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'ye "Terörist yetiştiriyor" iftirası attı. "Suriye'nin teröristlerini aldık, Türkiye'de eğittik" diyen Balbay, gelen tepkiler sonrası böyle bir cümle kullanmadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li Balbay’dan Türkiye’ye teröristleri eğitti iftirası
Mustafa Balbay

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, HaberTürk canlı yayınında Türkiye’ye yönelik ağır ithamlarda bulundu.

CHP'li eski vekilden Türkiye'ye çirkin itham

Balbay, “Biz Suriye’nin teröristlerini aldık eğittik. Sonra onlar gitti ülkelerine terör örgütüne katıldılar” diyerek Türkiye'ye “Terörist yetiştiriyor” iftirası attı.

Tepkiler sonrası sözlerini inkar etti

Programdaki diğer konukların “Türkiye’yi teröristleri eğiten bir devlet olarak hedef almanız kabul edilemez” tepkisiyle karşılaşan Balbay, daha sonra “Ben öyle bir şey demedim” diyerek söylediği sözleri inkar etti.

Çeviköz de TSK'ya iftira atmıştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türkiye’ye yönelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de geçtiğimiz aylarda ağır bir ithamda bulunmuştu. Çeviköz, TSK eğitiminden geçen Suriye Milli Ordusu’nda (SMO) 18 yaşından küçük çocukların silah altına alındığını söylemişti.

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