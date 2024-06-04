CHP'li belediyede maaş krizi: Paralarını alamayan işçiler eylem yaptı vatandaş çöp yığınlarına isyan etti

DİSK’e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 4 No’lu Şubesinde örgütlü olan CHP'li Kartal Belediyesi işçileri, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 7 Mayıs günü tüm birimlerde yarım gün iş bırakmıştı.
Ödemeler yine eksik yapıldı
Yapılan açıklamaya rağmen ödemeler yine eksik yatırıldı. Bunun üzerine Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 4 No’lu Şubenin çağrısıyla Kartal Belediye işçileri bir kez daha tam gün iş yavaşlatmaya eylemi gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmelerin ardından; maaşların Haziran 15’de tam olarak yatırılması; Mart ve Nisan ayından kalan mesai ücretlerin ise 12 Temmuz tarihine kadar yatırılması, Mayıs maaşı ile Haziran ayında alınması gereken 26 günlük ikramiye için ise bayram sonrası tekrar görüşülmesi konusunda alınan karaların ardından eylem takvimi sonlandırıldı.
Sokaklarda çöp yığınları oluştu
CHP'li belediye ve işçiler arasındaki maaş krizi vatandaşı da etkiledi. İş yavaşlatma eylemi nedeniyle sokaklarda çöp yğınları oluşurken vatandaş bu duruma isyan etti.