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CHP'li belediyede maaş krizi: Paralarını alamayan işçiler eylem yaptı vatandaş çöp yığınlarına isyan etti

CHP'li Kartal Belediyesi’nde yaşanan maaş krizi bir türü bitmek bilmiyor. Daha önce maaşlarını alamadıkları için yarım gün iş bırakan işçiler bu kez de iş yavaşlatma eylemine gitti. CHP'li belediye ile işçiler arasındaki sorun vatandaşı da etkiledi. Vatandaşlar sokaklarda biriken çöp yığınları nedeniyle isyan etti.

14:28 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Kartal Belediyesi'nde maaş krizi
Kartal Belediyesi'nde maaş krizi

DİSK’e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 4 No’lu Şubesinde örgütlü olan CHP'li Kartal Belediyesi işçileri, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 7 Mayıs günü tüm birimlerde yarım gün iş bırakmıştı.


İşçilerin iş bırakma eyleminden sonra açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,
“Mayıs ayının içerisindeyiz, vergi ayındayız. Mayısın sonuna kadar hiçbir çalışan arkadaşımızın hiçbir alacağı kalmaz”
demişti.
Kartal Belediyesi

Ödemeler yine eksik yapıldı

Yapılan açıklamaya rağmen ödemeler yine eksik yatırıldı. Bunun üzerine Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 4 No’lu Şubenin çağrısıyla Kartal Belediye işçileri bir kez daha tam gün iş yavaşlatmaya eylemi gerçekleştirdi.


Yapılan görüşmelerin ardından; maaşların Haziran 15’de tam olarak yatırılması; Mart ve Nisan ayından kalan mesai ücretlerin ise 12 Temmuz tarihine kadar yatırılması, Mayıs maaşı ile Haziran ayında alınması gereken 26 günlük ikramiye için ise bayram sonrası tekrar görüşülmesi konusunda alınan karaların ardından eylem takvimi sonlandırıldı.

Sokaklarda çöp yığınları oluştu

CHP'li belediye ve işçiler arasındaki maaş krizi vatandaşı da etkiledi. İş yavaşlatma eylemi nedeniyle sokaklarda çöp yğınları oluşurken vatandaş bu duruma isyan etti.



#Kartal Belediyesi
#CHP
#Gökhan Yüksel
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