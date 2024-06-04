CHP'li belediyede maaş krizi: Paralarını alamayan işçiler eylem yaptı vatandaş çöp yığınlarına isyan etti

Kartal Belediyesi'nin granit taşlar döşenmiş caddeyi asfaltlaması sosyal medyada günün tartışma konusu oldu. Nostaljik görüntüsü nedeni ile 2007’de prestij yol olarak düzenlenen Atalar Caddesinin güncel maliyetinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi. Özel işçilik ve yüksek maliyetle yapılan granit caddeyi 'basit tamirlerle' düzeltmek yerine asfaltlayan belediye bu iş için ise 400 bin TL harcadı.