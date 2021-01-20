CHP'li Kartal Belediyesi işçilerinden "düşük ücrete çalıştırılıyoruz" eylemi

CHP'li Kartal Belediyesi'nde çok düşük bir ücrete çalıştırıldıklarını belirten belediye işçileri, eylem düzenledi.

Eylemde söz alan Genel-İş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, tıkanan TİS sürecini ve 3 yıldır 4+4 sefalet zammına mahkum olan işçilerin "Artık kaybedecek bir şeylerinin kalmadığını" söyledi.

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"İşveren iyi niyetli değil"

Yapılan açıklamada, Kartal Belediyesi şirketi Kartursaş ile Genel-İş Sendikası arasında 1770 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, işverenin iyi niyetli olmayan uzlaşmaz tutumu nedeniyle tıkandığı belirtildi.

İşçiler, "Kartal Belediyesi, bina iç temizlik personelini 1900 lirayla çalıştırıyor. Bizler gece gündüz salgın demeden yasaklarda dahi çalıştırdığınız işçileriz. Bizler hakkımızı almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diyerek daha iyi bir ücret talebinde bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere en düşük ücretin en az 3 bin 100 lira olması talimatı vermişti. Belediyeler de talimata uyarak ücret artışında bulunduğunu belirtmişti. CHP'li Kartal Belediyesi işçilerin çalıştırıldığı ücret bunun gerçekliğini tartışmaya açtı.