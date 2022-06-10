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ANKARA

CHP’li Engin Altay'dan sınır ötesi operasyon için skandal sözler: Harekâtlar terörle mücadele değilmiş!

Meclis’te AK Parti ile CHP’li vekiller arasında tezkere tartışması yaşandı. CHP’nin AB’ye Terörle Mücadele Yasası’nı değiştirme vaadinin yerinde olduğunu söyleyen CHP’li Engin Altay sınır ötesi operasyon için skandal sözler sarf etti. Altay, “Tezkereye ‘hayır’ dedik, böyle tezkerelere gene ‘hayır’ deriz. Terörle mücadele değil o” diye konuştu.

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Osman Özgan Yeni Şafak
CHP’li Engin Altaydan sınır ötesi operasyon için skandal sözler: Harekâtlar terörle mücadele değilmiş!
Engin Özkoç

Meclis'te iktidar ile muhalefet bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun AB'ye terörle mücadele yasasını değiştirme vaadi nedeniyle karşı karşıya geldi. AK Partili Bülent Turan, "AB'yi bırakın, bizle konuşun" derken, CHP'li Engin Altay vaadin yanlış olmadığını savundu.

AB'Yİ BIRAKIN BİZİMLE KONUŞUN

TBMM tutanaklarına göre, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "O konuşmadan mahcup oldum bir vatandaş olarak. AB elçilerine büyük vaatte bulunup buradaki eski bir önergeye atıfta bulunarak o konuyu kapatamazsınız. AB'yi bırakın, bizle konuşun" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bu sözler üzerine Kılıçdaroğlu'nun vaadinin yanlış olmadığını savundu. Altay'ın konuşmasının devamında, "Hükümet terörle mücadele konusunda hangi teklifi getirmiş de CHP karşı çıkmış?" demesinin ardından da AK Parti sıralarından "Tezkereye neden hayır dediniz? YPG terör örgütü mü, değil mi?" soruları geldi.

TEZKEREYE YİNE 'HAYIR' DERİZ

Altay'ın, Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonları, terörle mücadele olarak değerlendirmemesi ise dikkat çekti. Altay, "Tezkereye 'hayır' dedik, böyle tezkerelere gene 'hayır' deriz. O tezkereyi gene getir, gene 'hayır' derim. Terörle mücadele değil o, terörle mücadele değil" ifadesini kullandı.

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