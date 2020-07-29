CHP'li Erdem: Kürt sorununu 'özerklikle' çözeceğiz

Rûdaw TV Haber Bültenine katılan Eren Erdem, Kürt meselesi ve partisinin bu konu hakkında hazırlamakta olduğu rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdem, “Kürt sorunu Türkiye’nin kronik sorunlarından bir tanesi, hatta en büyüğü diyebiliriz. Kürt sorununu CHP olarak demokratikleşme sorunundan bağımsız değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda merkeziyetçi ya da tek tipçi iktidar zihniyetinin yarattığı bir siyasi süreç olarak değerlendiriyoruz. Kürt sorunun temelinde Türkiye’deki kaotik vesayet dönemlerinin ortaya çıkardığı tek tipçi bir süreçtende bahsetmek mümkün. Askeri darbelerden bahsediyorum” dedi.

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CHP olarak Kürt meselesini Türkiye’nin ortak sorunu olarak gördüklerini belirten Erdem, Kürt meselesinin güçlü bir Meclis içinde çözülebileceğini söyledi.

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‘Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesindeki şerhleri kaldıracağız’

CHP’li Erdem, “Genel Başkanımız bir önceki kurultayda ‘Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesindeki şerhleri kaldıracağız’ demişti. Bu sorunun çözümü açısından kritik adımlardan biri. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu beyanının da yer aldığı kapsamlı bir süreçten bahsedebiliriz” diye konuştu.

Meselenin çözümü için Parlamentonun çatısı altında yetkilendirilmiş güçlü bir masanın kurulması gerektiğini kaydeden Erdem, “Bu meselenin siyasi taraflarla müzakere edilerek, görüşülerek o masaya yatırılması. Parlamento çatısı altında tartışılması. Bununla ilgili gerek yasal gerek anayasal düzenlemeler hususunda Parlamento iradesinin ortaya çıkardığı sonuçların da tatbik edilmesi, uygulanması” dedi.

OYNAT 00:28 Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı: Haksız yere hapiste yatıyor Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok terör olayından yargılanması süren ve 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' sözleriyle de sosyal medyada tepki toplayan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savundu. Kılıçdaroğlu, ''Haksız yere hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni, 'Seni başkan yaptırmayacağız' demesidir' diye konuştu. BiP'te paylaş

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