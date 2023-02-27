CHP'li Gürsel Tekin'in 'Bugün ciddi bir karar alınacak' açıklamasına İYİ Parti'den itiraz

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın 2 Mart'taki toplantısından önce bugün bir araya gelecek.
CHP grubu, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in toplantısı öncesinde bir araya gelerek aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu’na tam yetki verme kararı aldı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kararı duyururken
"Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz hakkını kullandı. Aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar"
ifadelerini kullandı.
CHP'li Gürsel Tekin: Bugün ciddi bir karar alınacak
CHP'li Gürsel Tekin: Bugün ciddi bir karar alınacak
TV 100 yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Zeki Üçok, Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin,
"Ben bugün Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir karar alacağını düşünüyorum."
ifadesini kullanırken İYİ Partili Üçok, görüşmeden ciddi bir kararın çıkmayacağını ileri sürdü.
İYİ Parti'den itiraz geldi
İYİ Parti'den itiraz geldi
Üçok,
"Ben Sayın Akşener'in netleştireceğini düşünmüyorum. O zaman niye önümüzdeki hafta içerisinde belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi, genel idare kurulu başkanlık divanını niye toplayalım o zaman bugün belirleyeceksek." i
fadelerini kullandı.
#Gürsel Tekin
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