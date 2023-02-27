CHP'li Gürsel Tekin'in 'Bugün ciddi bir karar alınacak' açıklamasına İYİ Parti'den itiraz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saraçhane’de İmamoğlu ile buluşmasını eleştiren CHP’liler için ağır ifadeler kullandı: “Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık, geri zekalılık… Kılıçdaroğlu’nun Almanya’ya gitmesinde problem yok. Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan o muhteremler beni ararlardı, ben yukarı (otobüsün üstüne) çıktığımda. Sayın Kılıçdaroğlu’nu ben halka gösterirdim. Bunu akıl eder kurmay zeka. Beceremediniz sonuç ne oldu? Terbiyesiz, fırsatçı, saygısız ve iç işlerine karışır oldum.”