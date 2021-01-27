CHP'li Pekşen: İlk kurultayda genel başkanlığa adayım

Yeniden CHP Grubu Hareketi adı altında çalışmalar yürüten Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, gelecek CHP Kurultayı’nda genel başkan adayı olacağını açıkladı. Milliyet gazetesine konuşan Pekşen, il il dolaşacağını işaret ederek şunları söyledi:

“Şu anda CHP’de Genel Başkan’ın istedikleri siyaset yapıyor, hak edenler değil. Diyor ya Sayın Genel Başkan, ‘ülkeye demokrasiyi getireceğiz’. Ben önce partime demokrasi getireceğim. Oradan başlayacağız. CHP’de siyaset yapmak benim en doğal hakkım. Siyaset yapma hakkımın elimden alınmasına asla kimseye bırakmam. Hakkımı da söke söke alırım, alacağız da. CHP hiç kimsenin el freni olmayacaktır. El frenleriyle CHP iktidar olamaz”

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