CHP'li Sezgin Tanrıkullu HDP'nin eylemine katıldı.

\"BU ÖNERGEYİ VERENLER PKK MİLLETE SİLAH SIKIYOR DİYEMİYOR\"<br><br>AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da, terör örgütü PKK'nın olay yerine giden Cumhuriyet savcısına bütün hendeklerden, çukurlardan ateş açtığını söyleyip zırhlı araçlarla bile keşif yapılamadığını vurgulayarak, \"Bugün bu önergeyi verenlerin biri çıkıp neden 'Ey PKK terör örgütü tarihe, millete silah sıkıyorsunuz.' diyemiyor? Çünkü onların esirleri de o yüzden\" diye konuştu.<br><br>