Gündem CHPli Sezgin Tanrıkullu HDPnin eylemine katıldı
POLİTİKA

CHP'li Sezgin Tanrıkullu HDP'nin eylemine katıldı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı

HDP'nin bugün düzenlediği eylemde yer aldı. Tanrıkulu, İzmir'de HDP il binasında Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in yargılanacağı davanın ilk duruşmasında düzenlenen eylemde mikrafonu alarak bir de konuşma yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
CHPli Sezgin Tanrıkullu HDPnin eylemine katıldı
CHP'li Sezgin Tanrıkullu HDP'nin eylemine katıldı.

Geçtiğimiz haziran ayında İzmir'de HDP il binasında Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in yargılanacağı davanın ilk duruşması, bugün İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Dava öncesi ise İzmir Adliyesi önünde bir araya gelen HDP'liler eylem düzenledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşmasıyla başlayan eylemde birçok HDP'li vekil yer alırken, CHP'den de destek geldi.

TANRIKULU'DAN DESTEK

Meclis'te HDP ile birlikte TSK'nın operasyonlarına karşı ağız birliği yapıp, milli üretimimiz SİHA'lara karşı çıkmasıyla adından söz ettiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'yi burada da yalnız bırakmadı.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu: 'Dostlarla ittifak' özenle seçilmiş bir kavram
GÜNDEM
CHP’li Sezgin Tanrıkulu: 'Dostlarla ittifak' özenle seçilmiş bir kavram

"Dostlarla bir aradayız"

HDP'ye yakınlığıyla bilinen Tanrıkulu, geçtiğimiz haftalarda Meclis’te bütçe görüşmeleri devam ederken, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’yla beraber olduğu bir fotoğraf paylaşmış, "TBMM’de Bütçe Görüşmeleri devam ediyor… Değerli dostlar umudunuz eksik olmasın, bir aradayız” notunu düşmüştü.

CHP'li Tanrıkulu'dan 'Tahir Elçi' provokasyonu! HDP'ye yine kol kanat gerdi: Meclis'te tansiyon yükseldi
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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'nin Tahir Elçi önergesi üzerinden AK Parti'yi hedef aldı. <br><br>AK Partili vekillerin Tanrıkulu'nun hedef göstermesine tepkisi hayli sert oldu.
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Konuyla ilgili HDP'li Ebrü Günay, Tahir Elçi cinayetinin adeta göstere göstere geldiğini savunarak \"Cinayete ilişkin hiçbir önlem alınmadığı gibi olaydan sonra kolluğun, olay mahalline su sıkması, savcının anında tespit yapmaması gibi durumlar, faillerin bulunmasını olanaksız hale getirdi.\" dedi.<br><br>
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CHP'DEN HDP'YE DESTEK<br><br>HDP tarafının bu açıklamalarına ise CHP adına destek, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi.<br><br>Tanrıkulu, AK Parti sıralarını işaret ederek \"Tahir Elçi'nin faili sizlersiniz. Araştırmayanlardır, bunun üstünü örtenlerdir\" ifadesini kullandı.
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AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ<br><br>AK Parti İstanbul Millevekili Mihrimah Belma Satır da \"Hadi be! Kendine gel!\" ifadeleriyle Tanrıkulu'ya tepki gösterdi.<br><br>AK Partili Satır \"Faillerini koruyan da sensin, ayıp ya! Saygısızlık bu! Ne biçim konuşuyorsun öyle be! Saygısız! Ne konuştuğunu bilmiyor, kafayı yemiş.\" ifadeleriyle bir kez daha tepkisini dile getirdi.<br><br>
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\"BU ÖNERGEYİ VERENLER PKK MİLLETE SİLAH SIKIYOR DİYEMİYOR\"<br><br>AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da, terör örgütü PKK'nın olay yerine giden Cumhuriyet savcısına bütün hendeklerden, çukurlardan ateş açtığını söyleyip zırhlı araçlarla bile keşif yapılamadığını vurgulayarak, \"Bugün bu önergeyi verenlerin biri çıkıp neden 'Ey PKK terör örgütü tarihe, millete silah sıkıyorsunuz.' diyemiyor? Çünkü onların esirleri de o yüzden\" diye konuştu.<br><br>
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ORTALIK KARIŞTI<br><br>Tanrıkulu'nun provokasyonu sonrası gerginlik giderek tırmandı ve vekiller arasında sözlü sataşmalar yaşandı. Bunun ardından da fiziki müdahalelere varan bir ortam oluştu.
CHP'li Tanrıkulu'dan 'Tahir Elçi' provokasyonu! HDP'ye yine kol kanat gerdi: Meclis'te tansiyon yükseldi
TBMM'de CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun provokasyonu ortalığı karıştırdı. HDP'nin verdiği Tahir Elçi önergesi sonrası CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'ye sahip çıkarak AK Parti'lileri hedef gösterdi. "Tahir Elçi'nin faili sizlersiniz" diyen Tanrıkulu'na AK Parti cephesi sert tepki gösterince, vekiller birbirinin üzerine yürüdü.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hukuka aykırı yargılanıyor
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hukuka aykırı yargılanıyor

Boyu 3 metreye ulaştı

Boyu 3 metreye ulaştı

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Memur adayları dikkat

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