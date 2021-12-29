CHP'li Sezgin Tanrıkullu HDP'nin eylemine katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı
HDP'nin bugün düzenlediği eylemde yer aldı. Tanrıkulu, İzmir'de HDP il binasında Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in yargılanacağı davanın ilk duruşmasında düzenlenen eylemde mikrafonu alarak bir de konuşma yaptı.
Geçtiğimiz haziran ayında İzmir'de HDP il binasında Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in yargılanacağı davanın ilk duruşması, bugün İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Dava öncesi ise İzmir Adliyesi önünde bir araya gelen HDP'liler eylem düzenledi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşmasıyla başlayan eylemde birçok HDP'li vekil yer alırken, CHP'den de destek geldi.
TANRIKULU'DAN DESTEK
Meclis'te HDP ile birlikte TSK'nın operasyonlarına karşı ağız birliği yapıp, milli üretimimiz SİHA'lara karşı çıkmasıyla adından söz ettiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'yi burada da yalnız bırakmadı.
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"Dostlarla bir aradayız"
HDP'ye yakınlığıyla bilinen Tanrıkulu, geçtiğimiz haftalarda Meclis’te bütçe görüşmeleri devam ederken, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’yla beraber olduğu bir fotoğraf paylaşmış, "TBMM’de Bütçe Görüşmeleri devam ediyor… Değerli dostlar umudunuz eksik olmasın, bir aradayız” notunu düşmüştü.