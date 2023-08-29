CHP'li Tanju Özcan 'koltuktan kalkmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Psikolojik sorunları var

Arşiv - CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı için çıkılan hedefte CHP ve beraberindeki koalisyon masasının hezimete uğramasın üstünden aylar geçmesine rağmen kaos hala bitmiş değil.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için partiden önce 1 yıl daha sonra kesin ihraç kararıyla gönderilen Tanju Özcan sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu bombalamaya devam ediyor.
BOLU'DAN ANKARA'YA YÜRÜMÜŞTÜ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihracı istenmesinin ardından Bolu'dan Ankara'ya yürümüştü. Özcan 3 Temmuz'da başlattığı yürüyüşü 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde noktaladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulunan Özcan koltuk fırlatarak istifa çağrısı yapmıştı.
SES KASETİNİ PATLATTI
Eleştirilerini sosyal medya hesabından da sürdüren Tanju Özcan, son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınladı.
"YETER ARTIK DÜŞÜN CHP'NİN YAKASINDAN"
Kimsenin maşası olmayacağını savunan Özcan, "Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması…' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" ifadelerine yer vermişti.
TANJU ÖZCAN'DAN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER
CHP'de acil bir değişime ihtiyaç olduğunu söyleyen Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı bir kin olduğunu öne süren Tanju Özcan "Bunu ilk kez söylüyorum." diyerek, "Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı 'Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var." ifadelerini kullanmıştı.
KOLTUK SEVDALISI BAY KEMAL KİMSEYE TAVİZ VERMİYOR
Seçimlerde yaşanan büyük hezimetin ardından şimdi de kurultay gerginliği patlayan CHP'de genel başkanlığa kimin aday olacağı merak edilirken 'değişim' hareketi başlatan ve Zoom üzerinden Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan Ekrem İmamoğlu, "Değişim" çıkışında geri vites yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise tüm çağrıları rağmen koltuğu bırakmamakta kararlı.
İMAMOĞLU'NDAN GERİ VİTES
Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenemeyeceğini anlayan İmamoğlu, rotayı yeniden İBB'ye çevirdi. "Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz ama o yanlışlarımızı gidereceğiz." diyen İBB Başkanı, "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken 'değişim' için savaş başlatan Ekrem İmamoğlu'na da boyun eğdirerek koltuktan kalkmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Tanju Özcan yine yerden yere vurdu.