CHP'li vekile suç duyurusu

Sendika avukatları tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda Emir’in yaptığı bir açıklamada Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert hakkında sendikaya ait makam aracı, maaş, Başkanlar Kurulu Toplantısı organizasyonu vb. konularda gerçekleri yansıtmayan bir dizi iddiayı dillendirdiği belirtildi.

Emir’in gerçek dışı beyanlarıyla, sendikanın tüzel kimliği ve Genel Başkanı Sert hakkında “iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarını işlediği kaydedildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir hakkında şikayete konu olan eylemler nedeniyle uğranılan her türlü maddi ve manevi tazminat taleplerinin saklı kalması kaydıyla, “şüpheli” sıfatıyla yakalanması ve cezalandırılması için gerekli tahkikatın ve soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılması istendi.

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