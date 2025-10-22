Yeni Şafak
CHP'liler belediye meclisinde birbirine girdi

CHP’liler belediye meclisinde birbirine girdi

Oğuzhan Ürüşan
04:0022/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Mamak Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı.
Mamak Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısı.

CHP’nin ilçe ve il kongrelerinde eksik olmayan kavga görüntüleri bu kez belediye meclisine taşındı.

Başkentte Mamak Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısı, 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan tartışma nedeniyle gergin anlara sahne oldu. CHP’li meclis üyeleri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Tartışma, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in, söz hakkı isteyen CHP’li meclis üyesi Ahmet Zengertaş’a müdahale etmesiyle başladı. Şahin’in, “Sen çok değerli bir arkadaş olduğun için seni oradan bu tarafa aldım” sözlerine Zengertaş’ın “Sayın Başkan, senin beni alabilecek bir kapasiten yok” diye karşılık vermesi tansiyonu yükseltti. İki taraf arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyüdü ve CHP’li üyeler arasında arbede yaşandı. Kavga sırasında bazı meclis üyeleri birbirine yumruk attı. Gerginlik nedeniyle toplantıya ara verildi. Bütçe görüşmelerine ilerleyen günlerde devam edilecek.



