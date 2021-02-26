Gündem CHPnin fezleke çıkmazı İttifak ortağıyla ayrışıyor
POLİTİKA

​CHP’nin fezleke çıkmazı: İttifak ortağıyla ayrışıyor

CHP’nin fezleke çıkmazı: İttifak ortağıyla ayrışıyor

HDP’li milletvekillerinin Meclis’e gönderilen dokunulmazlık fezlekeleri, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti’yi zorda bıraktı. İYİ Parti’nin, fezlekelere ‘evet’ oyu vereceğini açıklamasının ardından CHP çıkış yolu arıyor. Formül arayışındaki CHP’de, fezleke terörle ilgiliyse ‘evet’ terör dışındaysa ‘hayır’ oyu üzerinde duruluyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meclis Başkanlığı’na gönderilen dokunulmazlık fezlekeleri özellikle CHP’yi zor durumda bıraktı. İYİ Parti’nin dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu vereceğini açıklamasının ardından CHP, Millet İttifakı’ndaki ortakları İYİ Parti ve HDP arasında kaldı.

İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: HDP’lilerin fezlekesi TBMM’ye geldiğinde “Evet” oyu vereceğiz
OYNAT 00:27
İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: HDP’lilerin fezlekesi TBMM’ye geldiğinde “Evet” oyu vereceğiz
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Burada sunucu Ahmet Hakan Coşkun'un “6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak” suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, “Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

  • Kobani olaylarının meydana geldiği 6-8 Ekim 2014’te HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan milletvekilleri hakkında “azmettirici” suçu ile fezleke hazırlanmıştı. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözü hakkında düzenlenen fezlekeler Meclis’e geldi. Dosyaların önümüzdeki hafta Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Şentop'tan fezleke açıklaması: Bundan sonrası komisyonda
GÜNDEM
Şentop'tan fezleke açıklaması: Bundan sonrası komisyonda

NE HDP’Yİ NE DE İYİ PARTİ’Yİ ÜZECEK

Fezlekeler komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurul’a gelecek. Genel Kurul’da AK Parti ve MHP fezlekelere “evet” oyu verecek. “Teröre ilişkin fezlekelerde partimizin duruşu bellidir” denilerek evet oyu vereceğini açıklayan İYİ Parti’nin de dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda tutumunun belli olmasının ardından gözler CHP’ye çevrildi. CHP iki ortağını da incitmemek için çıkış yolu arıyor. Kulislerde CHP’nin hem HDP’nin hem de İYİ Parti’nin gönlünü almak için fezlekelere göre tutum sergileyeceği belirtiliyor. CHP’de fezleke terör ile bağlantılıysa “evet”, terör dışındaysa “hayır” oyu verilmesi üzerinde duruluyor.

33 fezleke Meclis’e gönderildi
GÜNDEM
33 fezleke Meclis’e gönderildi

HASSAS DENGELER

  • Ancak fezleke oylamalarının kritik dengelere sahip CHP içinde yeni sıkıntılara sahne olması bekleniyor. HDP ile yapılan ortaklığa mesafeli olanların oylamalarda vekilliklerin düşürülmesi yönünde oy kullanacağı belirtiliyor. Buna karşın Sezgin Tanrıkulu gibi isimler ile 10 Aralıkçıların hayır oyu kullanacağı tahmin ediliyor.

28’İ HDP’Lİ VEKİLLERİN

TBMM’ye iletilen 33 fezlekeden 28’i HDP milletvekilleri hakkında. Fezlekelerde “terör örgütü propagandası yapma”, “suçu ve suçluyu övme”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” gibi suçlamalar yer alıyor.

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