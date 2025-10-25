CHP’nin kurultay davasına ret

Uzun süredir Türkiye gündemini meşgul eden şaibeli kurultay davası sonuçlandı. CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleşen 38’inci Olağan Kurultayı ile

6 Nisan 2025'teki 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin davada karar çıktı. Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmada hakim taraflara son kez söz verdi. Usulsüzlükler neticesinde kurultay iradesinin tamamen ihlal edildiğini belirten kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, “Zehirli ağacın meyveleri de zehirlidir. Şaibeler ortadan kalkmadan, yapılacak her kurultay, her kongre, her seçim yok hükmündedir” dedi. Davanın konusuz kaldığını savunan CHP avukatı Çağlar Çağlayan ise dosyanın reddedilmesini istedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın “konusuz kalması” sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca, CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini de içeren birleşen dosyalara ilişkin, husumet yokluğu nedeniyle ret kararı verdi.

İSTİNAF BOZABİLİR

Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararına karşı tarafların, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapma hakkı bulunuyor. Davacı tarafın karara itiraz etmesi halinde dosya, istinaf mahkemesince incelenecek. Bu süreçte, “konusuz kalma” gerekçesinin hukuken yerinde olup olmadığı değerlendirilecek. İstinaf kararı onarsa dava tamamen kapanabilir. Eğer bozarsa, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilecek ve yargılama kaldığı yerden devam edecek.

CEZA DAVASI 4 KASIM’DA

Mutlak butlan beklentisini sonlandıran dünkü kararla birlikte, gözler aynı iddialarla süren ceza davasına çevrildi. Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nce ilk duruşması 4 Kasım’da yapılacak olan 12 sanıklı davada mahkeme suç unsuru tespit ederse, bu karar yeni hukuk davasının açılmasına zemin oluşturabilir. Beraat çıkarsa, kurultaylara ilişkin tartışmalar yargı önünde kapanmış olur. Ceza yargılamasının sonucuna göre CHP’nin kurultay takvimi ve mevcut yönetim yapısı yeniden tartışmaya açılabilir.

Hukukçulara göre, iki dosya arasındaki etkileşim “doğrudan bağ” niteliğinde olmasa da ceza davasındaki gelişmeler CHP’nin gelecekteki kurultay meşruiyeti tartışmalarında belirleyici delil haline gelebilir. Davacı tarafa göre, ceza davasında çıkacak karar, ilerleyen dönemde yeni bir hukuk davasının “dayanak belgesi” haline gelebilir. Eğer ceza mahkemesi, kurultay sürecinde organize bir usulsüzlük veya rüşvet ağı tespit ederse, bu durum “yeni olgu” olarak değerlendirilecek ve reddedilen hukuk davası yeniden açılabilecek.







