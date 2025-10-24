Yalan ve iftira Özel'in ağzına yuva yapmış

Candaroğlu, belediye binasındaki basın toplantısında, Özel'in iddialarına cevap verdi. Özel'e 572 bin liralık tazminat davası açtığını dile getiren Candaroğlu, "Daha önce 3 kuruşluk davalar açılıyordu ancak bunun düşük değerde olduğunu gördükçe iftiranın, yalanın dozunu artırıyorsun. Bu anlamda iftira ve yalan ağzına yuva yapmış durumda" dedi.

İBB'NİN YAPACAĞI YOLLARI ASFALTLADIK

Candaroğlu, "Asfalt meselesinde kim nereden 6500 lira diye bilgi verdi, bilmiyorum. Biz Arnavutköy için asfaltı 2 bin 595 liradan alıyoruz. İşte burada belgesi. Serimi, nakliyesi, her şeyi dahil 3 bin 695 liraya mal ediyoruz. Yaklaşık 1100 lira serim ve nakliye maliyeti var. Yani 2 bin 595 liraya asfaltı mal ediyoruz. Senin İstanbul Büyükşehir Belediyen 2025 yılında Arnavutköy'e 1 metre asfalt serip yapmadı. Biz de senin yapamadığın sokakları ve ana arterleri asfaltladık" dedi.

Candaroğlu, Arnavutköy Yeşilbayır'daki yapı konusundaki iddianın da yalan olduğunu konuyu yargıya intikal ettirenin kendileri olduğunu söyledi. Candaroğlu, bir matbaaya ait arazinin düşük bedelle satıldığı iddiasına da "Bu arsanın bedelini biz belirlemiyoruz. Değerini SPK lisanslı değerleme firmaları belirler, raporu hazırlar ve rakamı ortaya koyar" ifadeleriyle cevap verdi. Candaroğlu, Kanal İstanbul'un yakınındaki arsasının da uzun yıllardan beri zaten var olduğunu söyledi.







