CHP’nin önerge yalanı: Yalan siyasetinde yeni perde

Muhaletefi yalan üzerine kuran CHP’nin bir algı operasyonu daha çöktü. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti iktidarları döneminde Meclis’te bakanların soru önergelerini cevaplama oranının yüzde 49’lardan yüzde 10’lara düştüğünü iddia etti.
“YÜZDE 1’İ BİLE BULMUYOR” YALANI
Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alan Özel, Albayrak’ın soru önergelerine cevap verme oranının yüzde 1’i bulmadığını ileri sürdü. Özel, Albayrak’ın soru öngergelerine cevap verme oranının yüzde 0.80 olduğunu iddia etti.
YÜZDE 93’ÜNE CEVAP VERDİ
- Ancak gerçeğin Özel’in iddia ettiği gibi olmadığı ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 27. Yasama Dönemi’nin başladığı 25 Haziran 2018 tarihinden bu zamana kadar milletvekilleri tarafından Bakan Albayrak’ın cevaplaması istemiyle bin 200 adet soru önergesi yöneltildi. Bakan Albayrak’ın, söz konusu soru önergelerinin bin 121’ine cevap verdiği öğrenildi. Yani Albayrak’ın soru önergelerini cevaplama oranı yüzde 93.42 olarak gerçekleşti.