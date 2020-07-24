CHP’nin önerge yalanı: Yalan siyasetinde yeni perde CHP yalan siyasetine bu kez Meclis önergeleri üzerinden devam etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın soru önergelerine cevap verme oranının yüzde 1’i bile bulmadığını iddia etti. Oysa Albayrak’ın, bin 200 soru önergesinin bin 121’ine cevap verdiği ortaya çıktı.

Yasemin Asan 24 Temmuz 2020, 02:56 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2020, 03:29 Yeni Şafak