CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar: İmamoğlu dahil 12 kişinin hapsi isteniyordu

09:304/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
DHA
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın ‘Seçim kanununa muhalefet’ suçundan yargılandığı dava, 13 Ocak’a ertelendi.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın ‘Seçim kanununa muhalefet’ suçundan 1 ila 3 yıl hapis ve siyaset yasağı talep edilen ceza davasının ilk duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.


Usul işlemlerin tamamlanması ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun yanıtının beklenmesine karar veren mahkeme, davayı 13 Ocak 2026’ya erteledi.

#CHP
#kurultay davası
#karar
