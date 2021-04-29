Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem CHPye Biden sorusu Neden korkuyorsunuz?
ANKARA

​CHP'ye Biden sorusu: Neden korkuyorsunuz?

CHP'ye Biden sorusu: Neden korkuyorsunuz?

AK Parti Gençlik Kolları, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” ifadesini kullanmasıyla ilgili sessiz kalan CHP Gençlik Kolları’na 5 soruyla tepki gösterdi.

Osman Özgan Yeni Şafak
​CHPye Biden sorusu: Neden korkuyorsunuz?
Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti Gençlik Kolları’nın yaptığı açıklamada, Biden’ın açıklamasının siyasi bir nitelemeden ibaret olduğu ve hukuki bir karşılığı bulunmadığı vurgulandı. Buna rağmen Biden’ın mesnetsiz ve birtakım lobilere hizmet eden açıklamasına ve buna destek verenlere karşı ülkenin gençleri olarak mili bir duruş sergilenmesi gerektiği belirtilirken, şunlar kaydedildi:

“Joe Biden’ın, ‘Türkiye’de muhalefeti destekleyeceğiz’ sözünden aldıkları cesaretle, Millet İttifakı’nı Biden İttifakı’na evirenlerin, yaşananlar karşısında sessiz kalmasına ya da ikili tavır sergilemesine şaşırmıyoruz. Bu hevesle, ABD’ye kucak açtıkları kadar, milletimize kucak açmayışlarına şaşırıyoruz.”

Joe Biden
Joe Biden

SESSİZLİĞE TEPKİ

Soykırım iftirasına sessiz kalan CHP Gençlik Kolları’na da tepki gösterilerek şu sorular yöneltildi:

-Sözde muhalif CHP Gençlik Kolları, ülke çıkarlarımıza ters hareket eden ‘abilerine’ ses çıkarmaktan neden korkmaktadır?

-Bugün milletimize karşı yöneltilen bu iftiraya sessiz kalan CHP Gençlik Kolları, yarın milletimize karşı atılacak iftiralara, siyasi hamlelere, saldırılara karşı nasıl bir tavır takınabilir?

-Buldukları her fırsatta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olmakla övünen CHP’nin gençlik kolları, bugün tarihimize kara leke çalmaya çalışanlara, milletimize iftira atanlara, devletimizi tüm dünyanın gözünde küçük düşürmeye çalışanlara karşı nasıl sessiz kalabilmektedir?

-CHP Gençlik Kolları, Asala terör örgütünün şehit ettiği diplomatlarımıza rahmet dilemekten neden acizdir?

-CHP Gençlik Kolları, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ile ittifak ve ortaklık kuran ve yalnızca iktidara gelme uğruna Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerini ayaklar altına almaya kalkan ‘ağabeylerine nasıl dur diyemez?

CHP’li Balbay’dan Türkiye’ye "teröristleri eğitti" iftirası
GÜNDEM
CHP’li Balbay’dan Türkiye’ye "teröristleri eğitti" iftirası

CHP'liler bu kez de "tam kapanmada" çelişti
GÜNDEM
CHP'liler bu kez de "tam kapanmada" çelişti
Abone Ol Google News
Beşiktaş kritik virajı döndü

Beşiktaş kritik virajı döndü

​Siyah beyazlılar Rize deplasmanından 3 puanı 3 golle aldı.
Altın gol Emre Akbabadan

Altın gol Emre Akbaba'dan

​Galatasaray, Konyaspor'u son dakikalarda attığı golle yendi.
Arkasında Avrupa var

​Alman tarihçi sözde Ermeni soykırımı arkasındaki gerçeği açıkladı.

Çok <br>konuşulacak sözler

Çok
konuşulacak sözler

​Beşiktaşlı yıldızdan Rizespor için prim iddiası.

​Yasak başlamadan önce otogara akın ettiler.

​Bakan Soylu, PKK'nın saldırı girişiminin nasıl engellendiğini açıkladı.
ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.
Formula 1 <br>yeniden Türkiye'de

Formula 1
yeniden Türkiye'de

İstanbul'daki yarış müjdesi resmen duyuruldu.

​Liselerde ikinci dönemde tek sınav yapılacak.

​Bakanlık kapanma öncesi tabloyu paylaştı.

​İlk kez görülen vakalar takibe alındı.

​Bakan Koca, aşıdaki son durumu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.