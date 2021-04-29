​CHP'ye Biden sorusu: Neden korkuyorsunuz?

AK Parti Gençlik Kolları’nın yaptığı açıklamada, Biden’ın açıklamasının siyasi bir nitelemeden ibaret olduğu ve hukuki bir karşılığı bulunmadığı vurgulandı. Buna rağmen Biden’ın mesnetsiz ve birtakım lobilere hizmet eden açıklamasına ve buna destek verenlere karşı ülkenin gençleri olarak mili bir duruş sergilenmesi gerektiği belirtilirken, şunlar kaydedildi:

“Joe Biden’ın, ‘Türkiye’de muhalefeti destekleyeceğiz’ sözünden aldıkları cesaretle, Millet İttifakı’nı Biden İttifakı’na evirenlerin, yaşananlar karşısında sessiz kalmasına ya da ikili tavır sergilemesine şaşırmıyoruz. Bu hevesle, ABD’ye kucak açtıkları kadar, milletimize kucak açmayışlarına şaşırıyoruz.”

Joe Biden

SESSİZLİĞE TEPKİ

Soykırım iftirasına sessiz kalan CHP Gençlik Kolları’na da tepki gösterilerek şu sorular yöneltildi:

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-Sözde muhalif CHP Gençlik Kolları, ülke çıkarlarımıza ters hareket eden ‘abilerine’ ses çıkarmaktan neden korkmaktadır?

-Bugün milletimize karşı yöneltilen bu iftiraya sessiz kalan CHP Gençlik Kolları, yarın milletimize karşı atılacak iftiralara, siyasi hamlelere, saldırılara karşı nasıl bir tavır takınabilir?

-Buldukları her fırsatta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olmakla övünen CHP’nin gençlik kolları, bugün tarihimize kara leke çalmaya çalışanlara, milletimize iftira atanlara, devletimizi tüm dünyanın gözünde küçük düşürmeye çalışanlara karşı nasıl sessiz kalabilmektedir?

-CHP Gençlik Kolları, Asala terör örgütünün şehit ettiği diplomatlarımıza rahmet dilemekten neden acizdir?

-CHP Gençlik Kolları, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ile ittifak ve ortaklık kuran ve yalnızca iktidara gelme uğruna Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerini ayaklar altına almaya kalkan ‘ağabeylerine nasıl dur diyemez?

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