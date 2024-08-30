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CHP'yi bırak İstanbul'a bak

Yüzlerce metrobüsün günde yüz binlerce insan taşıdığı güzergâhta, İBB’nin yeterli yol güvenliğini sağlamaması sonucu meydana gelen kazada bir kişi can verdi, onlarca kişi de yaralandı.

Şahin Şen
04:00 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 05:06 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İstanbul dün sabaha Küçükçekmece'deki metrobüs kazasıyla uyandı. Korkunç kazada, iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Saat 08.40 sularında gerçekleşen kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği, 22 yaşındaki Ferhat Uçar isimli gencin kazada yaşamını yitirdiğini açıkladı. Valilik, yaralıların Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 11 farklı hastanede tedavi altına alındığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül, yaralıları hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.


KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza görüntülerinde, Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüsün sürücüsünün, yol bakım çalışması için önünde park halindeki beyaz renkli hafif ticari aracı son anda fark ederek direksiyonunu sağa kırması ve karşı şeritten gelen metrobüse çarpması yer alıyor. Görüntüde, metrobüsün kendilerine doğru geldiğini gören hafif ticari araçtaki 2 kişinin arabadan inerek kaçması, bu kişilerden birinin metrobüsün altında kalmaktan kurtulması da yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada kusurun tespiti için bilirkişi görevlendirdi. Olayla ilgili metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y. olmak üzere iki kişi gözaltına alındı.


ÖN RAPOR HAZIRLANDI

Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından hazırlanan ön raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.


AYNI BÖLGEDE 3. KAZA

Küçükçekmece bölgesinde 4 Temmuz 2021'de metrobüs kazası meydana gelmişti. Cennet Mahallesi durağına yanaşan bir metrobüse, arkadan gelen bir başka metrobüsün çarptığı kazada çok sayıda vatandaş yaralandı. 1 Ekim 2023'te Beşyol bölgesinde 2 metrobüs çarpışması sonucu da 4 vatandaş yaralandı.


DÖNER DÖNMEZ ILGILENECEĞIM

Kaza günü Türkiye Belediyeler Birliğinin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Trafik kazası yaşandı takip ediyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşımız var. İner inmez de gidip hastanede kontrollerini yapacağım. Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor." dedi.


#Metrobüs
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#Ekrem İmamoğlu
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