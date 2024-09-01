CIA’nın Kapadokya hayranlığı!

FETÖ firarisi Hakan Şükür vatandaşın cebine göz dikti. Şükür'ün tahrik edici paylaşımlar yaparak bu paylaşımlara yorum yapan vatandaşlara 'hakaret' davası açtığı yüksek miktarda tazminat talebinde bulunduğu öğrenildi. Şükür'ün bu sosyal medya şarlatanlığı ise, Türkiye'de bir sosyal medya kullanıcısına yönelik açtığı dava ile ortaya çıktı. Davalı tarafın avukatı tarafından hazırlanan dilekçede, "Davacı tahrik edici paylaşımlar yaparak insanları kışkırtmakta ve bu tarz davalar açarak bundan gelir elde etmeye çalışmaktadır. Bunları yaparken de kendisinin hiç bir gelirinin olmadığı, maddi durumunun iyi olmadığı izlenimi yaratmaya çalışmaktadır." denildi.