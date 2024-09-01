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CIA’nın Kapadokya hayranlığı!

CIA’nın resmi Instagram hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ‘Kapadokya’ fotoğrafı paylaşması dikkat çekti. FETÖ elebaşı Gülen, darbe girişiminden 4 ay önceki konuşmasında ‘Kapadokya’ şifresini kullanmıştı. Sivil imam Kemal Batmaz da CIA arşivinde ‘Kapadokya’ koduyla geçiyordu.

Haber Merkezi
04:00 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 06:07 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
FETÖ elebaşı
FETÖ elebaşı

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) resmi Instagram hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda “Kapadokya” fotoğrafı paylaştı. “Türkiye’nin Kapadokya bölgesindeki bu peribacaları 40 metreye kadar ulaşabiliyor ve oluşması yüzyıllar sürebiliyor. CIA'nın Dünya Bilgi Kitabı 265 dünya varlığı hakkında temel istihbarat sağlayan bir kamu kaynağıdır. Daha fazla bilgi için CIA.gov adresini ziyaret edin” notu ile paylaşılan fotoğraf, CIA bağlantılı terör ve casusluk örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini akıllara getirdi.



15 TEMMUZ’DAN 4 AY ÖNCE

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişiminden 4 ay önce 19 Mart 2016’da örgüt mensuplarına yaptığı konuşmada “Kapadokya” şifresini kullanmıştı. 15 Temmuz’dan sonra darbecilerin yargılandığı davalarda, bu kelimenin darbe girişiminin şifresi olduğu ortaya çıktı. Gülen, Pensilvanya'daki malikanesinde üzerine ilk defa giydiği asker yeşili pardösüsüyle TSK içine sızmış militanlarına “Kapadokya” gizli mesajıyla darbe talimatı göndermişti.


“KAPADOKYA SAKİNLERİ”

Elebaşı konuşmasının 15:36’ncı anında kurduğu cümleyi bir anda yarıda kesip ilgisiz şekilde, tane tane ve son derece dikkat çekici vurgulu ifadelerle, “Antrparantez, umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum” diyerek, örgüt üyelerine eylem talimatı vermişti. Akıncı Üssü’nde firari mahrem imam Adil Öksüz’le birlikte yakalanan Kemal Batmaz’ın da CIA arşivinde “Kapadokya” koduyla adının geçtiği ortaya çıkmıştı.


Hainin bu tuzağına dikkat: FETÖ firarisi Hakan Şükür sosyal medyada trollüğüyle vatandaşın cebine göz dikti

FETÖ firarisi Hakan Şükür vatandaşın cebine göz dikti. Şükür'ün tahrik edici paylaşımlar yaparak bu paylaşımlara yorum yapan vatandaşlara 'hakaret' davası açtığı yüksek miktarda tazminat talebinde bulunduğu öğrenildi. Şükür'ün bu sosyal medya şarlatanlığı ise, Türkiye'de bir sosyal medya kullanıcısına yönelik açtığı dava ile ortaya çıktı. Davalı tarafın avukatı tarafından hazırlanan dilekçede, "Davacı tahrik edici paylaşımlar yaparak insanları kışkırtmakta ve bu tarz davalar açarak bundan gelir elde etmeye çalışmaktadır. Bunları yaparken de kendisinin hiç bir gelirinin olmadığı, maddi durumunun iyi olmadığı izlenimi yaratmaya çalışmaktadır." denildi.

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