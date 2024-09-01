CIA’nın Kapadokya hayranlığı!

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) resmi Instagram hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda “Kapadokya” fotoğrafı paylaştı. “Türkiye’nin Kapadokya bölgesindeki bu peribacaları 40 metreye kadar ulaşabiliyor ve oluşması yüzyıllar sürebiliyor. CIA'nın Dünya Bilgi Kitabı 265 dünya varlığı hakkında temel istihbarat sağlayan bir kamu kaynağıdır. Daha fazla bilgi için CIA.gov adresini ziyaret edin” notu ile paylaşılan fotoğraf, CIA bağlantılı terör ve casusluk örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini akıllara getirdi.
15 TEMMUZ’DAN 4 AY ÖNCE
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişiminden 4 ay önce 19 Mart 2016’da örgüt mensuplarına yaptığı konuşmada “Kapadokya” şifresini kullanmıştı. 15 Temmuz’dan sonra darbecilerin yargılandığı davalarda, bu kelimenin darbe girişiminin şifresi olduğu ortaya çıktı. Gülen, Pensilvanya'daki malikanesinde üzerine ilk defa giydiği asker yeşili pardösüsüyle TSK içine sızmış militanlarına “Kapadokya” gizli mesajıyla darbe talimatı göndermişti.
“KAPADOKYA SAKİNLERİ”
Elebaşı konuşmasının 15:36’ncı anında kurduğu cümleyi bir anda yarıda kesip ilgisiz şekilde, tane tane ve son derece dikkat çekici vurgulu ifadelerle, “Antrparantez, umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum” diyerek, örgüt üyelerine eylem talimatı vermişti. Akıncı Üssü’nde firari mahrem imam Adil Öksüz’le birlikte yakalanan Kemal Batmaz’ın da CIA arşivinde “Kapadokya” koduyla adının geçtiği ortaya çıkmıştı.