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YEREL GÜNDEM

Cidde ile hac protokolü: 2,2 milyon kişi bekliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ocak ayında Cidde'de Suudi Arabistan ile 2023 hac organizasyonu için protokol imzalayacaklarını ve kontenjan ile diğer hususların protokolle netleşeceğini söyledi. Hac ve umreye başvurular hakkında bilgi veren Erbaş, hac için şu ana kadar 2 milyon 266 bin hacı adayının ön kayıt yaptırdığını açıkladı.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Cidde ile hac protokolü: 2,2 milyon kişi bekliyor
Tevfik er-Rabia ve Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac ve umre organizasyonu için istişarelerde bulunduğu Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenledi. Suudi bakanlığınca gerçekleştirilen hac ve umre hizmetlerinin her sene daha iyi bir noktaya geldiğini vurgulayan Erbaş, “Hac ve umre ziyaretlerinin huzur, sağlık ve emniyet içinde yapılması için ortaya koyduğunuz çaba, her türlü takdirin üzerindedir” dedi. Görüşmede birçok konuyu etraflıca müzakere ettiklerini anlatan Erbaş şu bilgileri verdi: “Heyetler arası toplantıda 2022 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik. Şevval ayında başlayan umre organizasyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk, 2023 yılı hac ve umre organizasyonu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2023 hac organizasyonuyla ilgili ocak ayı içerisinde Cidde'de hac protokolü imzalayıp kontenjan ve diğer hac işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık.”

TÜRKÇE UYGULAMA HİZMETE AÇILIYOR

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ise hacı adaylarının tarihi yerleri gezmeleri ve hizmet noktasında niteliği daha da arttırdıklarını ifade etti. Rabia, Türk ziyaretçilerin hac ve umreyle ilgili tüm detaylara kolaylıkla ulaşmaları için Türkçe olarak hazırladıkları elektronik uygulamayı da bu akşamdan itibaren hizmete açacaklarını duyurdu. Vize ve diğer işlemlerin kolaylaştırılması için çalışmalar yapıldığını anlatan Rabia, umre vizesinin 30 günden 90 güne çıkarıldığı ve Türkiye’ye vize kolaylığı sağlanacağı bilgisini verdi.

2,2 milyon kişi bekliyor

Hac ve umre başvuruları hakkında bilgi veren Erbaş, hac için 2 milyon 266 bin hacı adayının ön kayıt yaptırdığını kaydetti: “2023 için 85 bin kontenjanımızı kurada eğer ayırabilirsek, kura ile seçebilirsek, geride 2 milyon 170 bin hacı beklemek durumunda kalıyor. Yani şu anda bu kadar teveccüh var.”

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