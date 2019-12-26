Çiftçi mağdur olmaz

ÇED raporunun tamamlanmasının ardından, kanal güzergâhı üzerindeki tarım-mera faaliyetlerine ilişkin hazırlanan Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED) raporu da hazırlandı. Arnavutköy’de halkın tarım ve hayvancılık faaliyetine devam ettiği, Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar’da ise sanayi ve ticaretin gelişmesiyle tarımsal üretimin geçim kaynağı olmaktan çıktığı vurgulanan raporda, tarım arazisi sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için alınması gereken tedbirler sıralandı.

YENİDEN YERLEŞİM PLANI

Bu kapsamda kamulaştırma ve mülkiyet düzenlemesi politikaları netleştirildikten sonra kamulaştırılma işlemleri başlamadan önce detaylı şekilde ‘varlık tespiti’ yapılacak. Ayrıca Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) hazırlanacak. YYEP ile birlikte Geçim Kaynakları Restorasyon Planı da devreye sokulacak ve geçim kaynaklarının sürdürülmesi için alternatif çözümler üretilecek. Buna ek olarak tespit edilen hassas gruplar için de ek değerlendirmeler yapılacak, gelir kayıplarına ilişkin telafi yöntemleri geliştirilecek.

MERALAR ISLAH EDİLECEK

Tarımsal üretimin ve hayvancılığın il genelinde sürdürülmesini sağlamak için teşvikler geliştirilecek ve bu faaliyetler alternatif alanlara yönlendirilecek. Çayır, mera, orman gibi ortak alanların kaybını telafi edecek şekilde, bu alanların kullanıcılarıyla istişareler gerçekleştirilerek alternatif kullanım alanları belirlenecek. Tarım ve hayvancılıkta istihdamın azalmasını önleyecek projeler geliştirilecek. Bu doğrultuda il genelinde tahribata uğramış mera alanları ıslah edilerek kullanıma açılacak. Raporda ayrıca, İstanbul topraklarının yüzde 30’unun tarıma elverişli olmasına karşın, bu alanların tam olarak değerlendirilemediği belirtiliyor. Öte yandan Kanal İstanbul projesinden etkilenecek kişilerin erişimine açık şikayet mekanizması kurulacak.