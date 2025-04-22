Çiftçilere yüzde 70 hibeyle mısır ve yonca tohumu dağıtıldı

Bahadır, "Özellikle hayvan beslenmesinde kalitenin artmasını, yem girdi maliyetlerinin azalmasını, çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım yapmasını, bölgede hayvancılık ve tarım faaliyetlerine olumlu yönde katkı sunmayı hedefliyoruz. Yine et ve süt veriminde olumlu yönde bir iyileşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Çiftçi İsmet Bürkük de piyasaya göre çok uygun maliyetle tohumları aldıklarını belirtti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çiftçilerin her zaman yanında olduğunu dile getiren Bürkük, "6-7 yıl önce arazilerimizin hepsi boştu, çayırdı ve kimse ekmiyordu. Şu an mısır, yonca, buğday ve arpa ekiyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.