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ADANA

Çiftlik vahşeti: Süre dolunca öldürüldü

Adana'da hayvan çiftliği kurmak için devletten kiraladığı hazine arazisini başkasına kiralayan şahıs, süre bitiminde arazinin kullanılması yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Adana'da çiftlik cinayeti
DHA
Adana'da çiftlik cinayeti
Adana'da çiftlik cinayeti
DHA
Adana'da çiftlik cinayeti
Adana'da çiftlik cinayeti
DHA
Adana'da çiftlik cinayeti

21 Eylül Cuma günü Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesi’nde meydana gelen olayda devletten havyan çiftliği yapmak üzere arazi kiralayan Ali Ağar ve akrabaları, 3 yıl önce sözlü olarak arsayı Ufuk D.'ye kiraladı. Ufuk D. ise araziye Mehmet A.'yı bekçi olarak tuttu. D. ailesi burada besicilik yaptı. Ancak kira süresi bittiği için Ağar ailesi araziyi ve ahırı geri alıp kapıya da kilit vurdu. Mehmet A., kapının kilidini kırıp ahıra hayvan koymaya devam etti. Ancak Ağar ailesi yeniden kilit takıp Mehmet A.'yı araziye almadı.

"Sinirlenip vurdum"

Geçtiğimiz Cuma günü pikabı ile araziye gelen Mehmet A.'ya Ali Ağar ve akrabaları araziyi kendilerinin kiraladığını ve gerekli evrakların kendilerinde olduğunu, polis çağırması gerektiğini söyledi. Ahırda hayvanları olduğunu söyleyen Mehmet A. ısrarla içeri girmek isteyince kavga çıktı. Mehmet A., pikabından aldığı av tüfeği ile Ali Ağar'ı vurdu. Ağar olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Mehmet A. ise patronu Ufuk D.'yi aradı. Ağar ailesinin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet A. ve onu azmettirdiği ileri sürülen Ufuk D.'yi gözaltına aldı.

Mehmet A.'nın emniyetteki sorgusunda kimsenin kendisini azmettirmediğini, ağıla girmek istediğini, izin verilmeyince kavga çıktığını, hakaret ve tehdit edilince sinirlenip av tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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Ufuk D.'nin ise Mehmet A.'nın olaydan sonra kendisini arayarak, "Arazinin orada kavga çıktı, Ali Ağar'ı öldürdüm" dediğini belirterek, "Bende hemen polisi aramasını, teslim olmasını söyledim. Daha sonra da ben polisi aradım. Ben Mehmet A.'yı azmettirmedim" dediği öğrenildi.

İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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