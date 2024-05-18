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Çilingirler çat kapı girmesin

Saliha Engin
04:00 - 18/05/2024 السبت
Güncelleme: 01:51 - 18/05/2024 السبت
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çilingirlerin sorgusuz sualsiz kapı açması güvenlik tartışmasını beraberinde getirdi. Bir vatandaşın sosyal medya hesabı üzerinden evinin anahtarını unutunca çilingir çağırdığını ve çilingirin evin o kişiye ait olup olmadığını sorgulamadan kapıyı açıp gittiğini paylaşması güvenlik endişesi yarattı. Yaşanan bu durum akıllara hırsızların da böyle bir yöntemi kullanamayacağı sorusunu getirdi. Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Bakkal, internet üzerinde çok fazla kaçak çilingirin olduğunu ve bu konu ile ilgili herhangi bir cezai yaptırımın olmadığını söyledi.

TUTANAK TUTMASI GEREKİYOR

Bakkal, “Vatandaşlar internetten çilingir çağırırken, çilingirin Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın kimliği olmak zorunda bu insan da ve elinde bulunan tutanağı doldurmak zorunda. Eğer odaya kayıtlı değilse potansiyel bir hırsızdır. Bir de kapı açma hallerinde tutanak tutması gerekiyor. Odamızın üyeleri önce sorgu yapar sonra tutanak tutar” diye konuştu.




#Güvenlik
#Çilingir
#Aktüel
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