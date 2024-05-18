Çilingirler çat kapı girmesin

Çilingirlerin sorgusuz sualsiz kapı açması güvenlik tartışmasını beraberinde getirdi. Bir vatandaşın sosyal medya hesabı üzerinden evinin anahtarını unutunca çilingir çağırdığını ve çilingirin evin o kişiye ait olup olmadığını sorgulamadan kapıyı açıp gittiğini paylaşması güvenlik endişesi yarattı. Yaşanan bu durum akıllara hırsızların da böyle bir yöntemi kullanamayacağı sorusunu getirdi. Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Bakkal, internet üzerinde çok fazla kaçak çilingirin olduğunu ve bu konu ile ilgili herhangi bir cezai yaptırımın olmadığını söyledi.