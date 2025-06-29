Çin uçağı Samsun'a acil iniş yaptı

'na divert (yönlendirme) kararı aldı. Uçak, sorunsuz şekilde havalimanına iniş yaptı. B-1073 kuyruk tescilli uçaktan sorunsuz şekilde indirilen yolcular, otobüslerle İstanbul'a sevk edildi.

'na divert (yönlendirme) kararı aldı. Uçak, sorunsuz şekilde havalimanına iniş yaptı. B-1073 kuyruk tescilli uçaktan sorunsuz şekilde indirilen yolcular, otobüslerle İstanbul'a sevk edildi.

Uçaktaki arızayla ilgili teknik ekipler tarafından detaylı inceleme ve bakım çalışmaları başlatıldı.