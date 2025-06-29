Çin uçağı Samsun'a acil iniş yaptı

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Çin'in Şanghay kentinden İstanbul'a gitmek üzere havalanan China Eastern Airlines'a ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
China Eastern Airlines'a ait MU703 sefer sayılı Airbus A330-300 tipi uçak, Karadeniz semalarında iken teknik arıza yaşandı. Uçuş ekibi, arıza üzerine
Çarşamba Havalimanı
'na divert (yönlendirme) kararı aldı. Uçak, sorunsuz şekilde havalimanına iniş yaptı. B-1073 kuyruk tescilli uçaktan sorunsuz şekilde indirilen yolcular, otobüslerle İstanbul'a sevk edildi.
Uçaktaki arızayla ilgili teknik ekipler tarafından detaylı inceleme ve bakım çalışmaları başlatıldı.
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