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Çipras seçimi kaybedince bıraktı

13 yıldır girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu koltukta kalırken Yunanistan’da seçimleri kaybeden ana muhalefet partisi SyrIza’nın lideri Alexis Çipras istifa kararı aldı. Nazım Hikmet’in “En güzel deniz, henüz gidilmemiş olanıdır” şiirine atıf yapan Çipras, “Yeniden yapılanmaya ilişkin inancımı, eylemlerimle desteklemeden sadece sözle ifade etmem ikiyüzlülük olurdu” dedi.

04:00 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çipras "Yenilik gerekiyor." dedi

Çipras "Yenilik gerekiyor." dedi

13 yıldır girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu koltukta kalırken Yunanistan’da seçimleri kaybeden ana muhalefet partisi Syriza’nın lideri Alexis Çipras istifa kararı aldı.Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, partinin liderliğine veda edeceğini belirtti. SYRIZA için yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini söyleyen Çipras, 25 Haziran'daki genel seçim sonuçlarının SYRIZA'ya, ana muhalefeti üstlenmek ve değişime gitmek olmak üzere iki görev yüklediğini ifade etti. Çipras, partinin bir an evvel yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini belirterek "Yeni bir SYRIZA yaratmak önceliğimizdir. Yeniden yapılanmaya ilişkin inancımı, eylemlerimle desteklemeden sadece sözle ifade etmem iki yüzlülük olurdu" diye konuştu.

NAZIMLI MESAJ

SYRIZA'nın yeni bir değişim ihtiyacını anladığını kaydeden Çipras, "Parti üyelerinin yeni bir parti lider kadrosu seçmesini önermeye, ilgili sürece hemen başlanmasına karar verdim. Ben de tabii ki aday olmayacağım" ifadelerini kullandı. Çipras, değişim sürecinde ve öncesinde parti için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Nazım Hikmet’ten alıntı yapan Çipras, "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır" dedi. SYRIZA'nın, Mayıs 2023 genel seçimlerinde yüzde 20,07 oy oranı 25 Haziran'daki sonuçlarla yüzde 18'in altına düşmüştü.



#Yunanistan
#Aleksis Çipras
#İstifa
28 dakika önce
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