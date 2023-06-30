Çipras seçimi kaybedince bıraktı

13 yıldır girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu koltukta kalırken Yunanistan’da seçimleri kaybeden ana muhalefet partisi Syriza’nın lideri Alexis Çipras istifa kararı aldı.Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, partinin liderliğine veda edeceğini belirtti. SYRIZA için yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini söyleyen Çipras, 25 Haziran'daki genel seçim sonuçlarının SYRIZA'ya, ana muhalefeti üstlenmek ve değişime gitmek olmak üzere iki görev yüklediğini ifade etti. Çipras, partinin bir an evvel yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini belirterek "Yeni bir SYRIZA yaratmak önceliğimizdir. Yeniden yapılanmaya ilişkin inancımı, eylemlerimle desteklemeden sadece sözle ifade etmem iki yüzlülük olurdu" diye konuştu.