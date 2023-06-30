Çipras seçimi kaybedince bıraktı

Çipras "Yenilik gerekiyor." dedi
13 yıldır girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu koltukta kalırken Yunanistan’da seçimleri kaybeden ana muhalefet partisi Syriza’nın lideri Alexis Çipras istifa kararı aldı.Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, partinin liderliğine veda edeceğini belirtti. SYRIZA için yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini söyleyen Çipras, 25 Haziran'daki genel seçim sonuçlarının SYRIZA'ya, ana muhalefeti üstlenmek ve değişime gitmek olmak üzere iki görev yüklediğini ifade etti. Çipras, partinin bir an evvel yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini belirterek "Yeni bir SYRIZA yaratmak önceliğimizdir. Yeniden yapılanmaya ilişkin inancımı, eylemlerimle desteklemeden sadece sözle ifade etmem iki yüzlülük olurdu" diye konuştu.
NAZIMLI MESAJ
SYRIZA'nın yeni bir değişim ihtiyacını anladığını kaydeden Çipras, "Parti üyelerinin yeni bir parti lider kadrosu seçmesini önermeye, ilgili sürece hemen başlanmasına karar verdim. Ben de tabii ki aday olmayacağım" ifadelerini kullandı. Çipras, değişim sürecinde ve öncesinde parti için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Nazım Hikmet’ten alıntı yapan Çipras, "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır" dedi. SYRIZA'nın, Mayıs 2023 genel seçimlerinde yüzde 20,07 oy oranı 25 Haziran'daki sonuçlarla yüzde 18'in altına düşmüştü.