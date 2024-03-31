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Cizre'nin en renkli siması Aziz Serim Oyunu kullandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan ve renkli kıyafet seçimiyle tanınan 77 yaşındaki Aziz Serim, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için sandık başına gitti.

15:01 - 31/03/2024 Pazar
AA
Aziz Serim
Aziz Serim

Şırnak'ta da 343 bin 495 seçmen 1168 sandıkta saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Atatürk Mahallesi Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Şırnaklı kadınların bölgede "Fistan" denilen yöresel kıyafetleri ile oy kullanması renkli görüntüler oluşturdu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde de yaşayan ve renkli giyimiyle tanınan 77 yaşındaki Aziz Serim de giydiği sarı renk takım elbisesiyle Sur Mahallesi'nde İsmail Ebul-İz Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Her vatandaş gibi demokratik hakkını kullanmak için oy kullandığını kaydeden Serim, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.


#Cizre
#Şırnak
#Aziz Serim
44 dakika önce
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