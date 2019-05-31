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Gündem Çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu vermişti İstenen ceza belli oldu
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Çocuğuna şırıngayla deterjan ve çamaşır suyu veren anne - Çocuğunu jiletleyen cani anne

Çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu vermişti: İstenen ceza belli oldu

Avcılar’da kızı E.M.K.’ye (1.5) doğduğundan beri işkence yapan anne Ezgi K. (29) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, anne Ezgi K.’nın 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, anne Ezgi K.'nın bebeğine şırıngayla çamaşır suyu enjekte ettiği, kafasına ve vücudunun farklı bölgelerine jilet attığı gibi detaylara yer verildi.

Haber Merkezi IHA
Vicdansız anne ve talihsiz çocuğu.
Vicdansız anne ve talihsiz çocuğu.

Avcılar’da çocuğa eziyet etme suçundan 20 Şubat 2019’da tutuklanan anne hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianamede, anne Ezgi K.’nin çocuğu E.M.K.’ye bir türlü ısınamadığı için ölmesi amacıyla şırınga iğnesini ağzına batırıp kan gelmesini sağladığı ve bu nedenle hastaneye götürdüğü anlatıldı.

Bebeğin yoğun bakım ünitesinde 15 gün kaldıktan sonra taburcu edildiğinin de aktarıldığı iddianamede, 3 gün sonra idrarından kan gelmesi sebebiyle tekrar hastaneye başvurulduğu, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle 10 gün hastanede kaldıktan sonra bebeğin tekrar taburcu edildiği açıklandı.

“Vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar oluşturmuş”

  • İddianamenin devamında şüpheli Ezgi K.’nin 3 gün sonra E.M.K.’nin burnuna, ağzına, kulağının iç kısmına ve göbek deliğine şırınga iğnesini birçok kez batırarak kan gelmesini sağladığı, vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar oluşturduğu, bu nedenle bebeğin hastanede 20 gün yatırıldıktan sonra, teşhis konulamayarak başka bir hastaneye sevk edildiği, buradan ise 15 gün sonra taburcu edildiği anlatıldı.

“Jiletle kafasına, gözüne ve göğsüne kesikler yapılmış”

Anne Ezgi K.’nin bebek taburcu olduktan sonra yine aynı şeyleri yaptığının ve bebeğin 4-5 kez hastaneye götürüldüğünün anlatıldığı iddianamede, bu kez Ezgi K.’nin bebeğin kafasına gözlerinin altına, bacaklarına, kollarına ve göğsüne jiletle kesikler yaptığı, kanamalardan dolayı bebeğin tekrar hastaneye sevk edilmesi üzerine, hastane görevlilerinin durumu anlayarak emniyete işkence ve eziyet sebebiyle ihbarda bulundukları açıklandı.

İddianamede Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edilen bebeği alarak ikametine götüren şüphelinin, 10 gün sonra mağdurun burnuna şırınga iğnesi batırarak kan gelmesini sağladığı, tekrar hastaneye başvurduğu, bu kez bu hastane görevlilerince suç ihbarında bulunulduğu, şüphelinin savunmasında suçlamayı kabul etmediği, çocuğun rahatsızlığı sebebiyle bu durumun olduğunu söylediği anlatıldı.

“Çamaşır suyu ve yüzey temizleme sıvısı enjekte etti”

  • Ezgi K.’nin Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edilen bebeği alarak evine götürdükten 4 ay sonra bu kez koluna ve yanak kısmına şırınga iğnesiyle çamaşır suyu ve yüzey temizleme suyu enjekte ettiği, bebeğin kolunda ve yanağında şişme ve morluk oluşması nedeniyle hastaneye götürdüğünün açıklandığı iddianamede, şüpheli Ezgi K.’nin bebek tedavi gördüğü sırada kol ve bacaklarına hastanenin tuvaletinden aldığı sıvı el sabununu şırınga iğnesiyle enjekte ettiği, taburcu olduktan sonra da çamaşır suyu enjekte etmeye devam ettiği açıklandı.

İddianamede şüpheli anne Ezgi K.’nin bebeği tekrar hastaneye götürerek burada bebeğin koluna takılı damar yolu iğnesine de sıvı sabun enjekte ettiği anlatıldı.

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"Ölmesi için yaptım"

Hastane doktorunun durumu fark etmesi üzerine baba Eray K.’yi uyardığının açıklandığı iddianamede, refakatçi olan annenin gitmesiyle bebeğin şişlik ve morluklarının geçtiği aktarıldı. İddianamenin devamında baba Eray K.’nin anne Ezgi K.’ye konu hakkında soru sorması üzerine, şüpheli annenin polis merkezine giderek olayı anlattığı anlatıldı.

Şüpheli annenin burada alınan ifadesinde doğduktan sonra kızına bir türlü ısınamadığı, işkence ve eziyetleri bebeğin ölmesi için yaptığını söylediği açıklandı.

20 yıla kadar hapis istemi Olaya ilişkin Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan raporda çocuğun kötü muameleye maruz kaldığı ve yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek boyutta olduğu belirtildi.

İddianamede şüpheli Ezgi K.’nin ‘çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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