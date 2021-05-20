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KOCAELİ

Çocuğunun damar yolunu açan hemşireyi yumrukladı: Doktoru darp etti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Muhammet Ç., damar yolu açarken, çocuğunun canını yakıp, ağlattığı gerekçesiyle hemşire Serhat Özcanlı'ya yumruk attı. Araya giren Dr. Yılmaz Aydın'a saldıran Muhammet Ç., gözaltına alındı. Sağlık çalışanlarına saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Çocuğunun damar yolunu açan hemşireyi yumrukladı: Doktoru darp etti
Hasta yakının doktoru ve hemşireyi darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Muhammet Ç., gece rahatsızlanan çocuğunu Çayırova’daki tıp merkezine götürdü. Hemşire Serhat Özcanlı, tedaviye başlamak için damar yolu açarken, çocuk ağlamaya başladı. Bunun üzerine Muhammet Ç., Özcanlı’ya "Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın" dedi. Hemşire Özcanlı, damar yolunu doktorun açmadığını belirtince çocuğun babasıyla aralarında tartışma çıktı. Muhammet Ç.’nin yumruk attığı hemşire, yere yığıldı. Dr. Yılmaz Aydın, araya girmek isterken, Muhammet Ç., bu kez doktor ve hemşireyi darbetti. Yakınları ve tıp merkezinde bulunanlar, babaya engel olmaya çalıştı. Şikayetçi olunması üzerine Muhammet Ç., gözaltına alındı.

Muhammet Ç.'nin hemşireye yumruk attığı, Serhat Özcanlı'nın yere düştüğü ve arbede anları, sağlık merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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