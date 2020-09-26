Çapa'da maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden saldırgan cezaevinden izinli çıkmış

Olay, dün İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınını hastaneye getiren Furkan T., maskesini düzgün takmadığı için hasta bakıcı olarak görev yapan Rıfat Babayiğit tarafından uyarıldı. Kendisini uyaran sağlık çalışanı ile tartışmaya başlayan Furkan T., Babayiğit'i darp etmeye başladı.

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Kavga güçlükle diğer vatandaşlar tarafından ayrılırken, kaş ve göz bölgesinden yaralanan Babayiğit ameliyata alındı. Sağlık çalışanını darp eden Furkan T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürdü.

GÜNDEM Keçiören'deki sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin 2 kişi tutuklandı

OYNAT 00:27 Ankara'da korkunç olay: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı Ankara Keçiören'de silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetti. Şahsın yakınları hastaneyi basınca sağlık çalışanları kendilerini sedyelerle korumaya çalıştı. Korku dolu anlar böyle görüntülendi. BiP'te paylaş

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Hırsızlık suçundan hükümlüymüş

Sağlık çalışanını darp eden Furkan T.'nin başka bir suçtan hüküm giydiği de ortaya çıktı. Furkan T.'ye, polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) daha önce hırsızlık suçundan ceza yediği ve açık cezaevinden 3 Kasım'a kadar izinli olarak çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.