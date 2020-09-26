Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çapada maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden saldırgan cezaevinden izinli çıkmış
3. SAYFA

Çapa'da maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden saldırgan cezaevinden izinli çıkmış

Tüm yaptırımlara rağmen sağlık çalışanlarına şiddet durdurulamıyor. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Furkan T, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etmişti, Gözünden yaralanan sağlık çalışanı ameliyata alınmıştı. O saldırgan bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan Furkan T'nin hırsızlık suçu nedeniyle ceza aldığı ve açık cezaevinden izinli olarak dışarıda olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Saldırgan Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Saldırgan Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay, dün İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınını hastaneye getiren Furkan T., maskesini düzgün takmadığı için hasta bakıcı olarak görev yapan Rıfat Babayiğit tarafından uyarıldı. Kendisini uyaran sağlık çalışanı ile tartışmaya başlayan Furkan T., Babayiğit'i darp etmeye başladı.

Çapa'da dehşet: Maskesini doğru takması için uyaran sağlık çalışanı feci şekilde darp edildi
GÜNDEM
Çapa'da dehşet: Maskesini doğru takması için uyaran sağlık çalışanı feci şekilde darp edildi
  • Kavga güçlükle diğer vatandaşlar tarafından ayrılırken, kaş ve göz bölgesinden yaralanan Babayiğit ameliyata alındı. Sağlık çalışanını darp eden Furkan T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürdü.

Keçiören'deki sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin 2 kişi tutuklandı
GÜNDEM
Keçiören'deki sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin 2 kişi tutuklandı

Ankara'da korkunç olay: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı
OYNAT 00:27
Ankara'da korkunç olay: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı
Ankara Keçiören'de silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetti. Şahsın yakınları hastaneyi basınca sağlık çalışanları kendilerini sedyelerle korumaya çalıştı. Korku dolu anlar böyle görüntülendi.


Hırsızlık suçundan hükümlüymüş

Sağlık çalışanını darp eden Furkan T.'nin başka bir suçtan hüküm giydiği de ortaya çıktı. Furkan T.'ye, polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) daha önce hırsızlık suçundan ceza yediği ve açık cezaevinden 3 Kasım'a kadar izinli olarak çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Abone Ol Google News
Türkiyeye getiriliyor

Türkiye'ye getiriliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu talimatı verdi..
Yaşıtları ona kabusu yaşattı

Yaşıtları ona kabusu yaşattı

Kale direğine bağlayıp, üç saat boyunca işkence yaptılar.
Yerli yazılım kartı geliyor

​Milyarlarca dolar para cepte kalacak..

​Dövdükleri restoran sahibini dereye attılar.

​FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler..

​Derbi öncesi dikkat çeken istatistik.
İstanbul'da<br>ürküten manzara

İstanbul'da
ürküten manzara

Haliç'ten sonra şimdi de Elmalı Barajı yeşile döndü.

​Taksim Camii'nde sona doğru yaklaşıldı..
Çok zarar edeceğiz

Çok zarar edeceğiz

​Baraj gölünün su seviyesi 10 metreye düştü, vatandaşlar endişeli.
Köyden birinciliğe

Köyden birinciliğe

​Korona olan öğrenciler ödülü evden aldı.
CHP şaşırtmadı

CHP şaşırtmadı

Kobani katliamı soruşturmasında gözaltına alınanlara destek çağrısı.

Akdeniz ve Karadeniz için dikkat çeken çıkış.

Görüntüler üzerine Ankara polisi harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.